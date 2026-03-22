Hojlund contra Yerry Mina: «No juega al fútbol, los árbitros le dejan hacer lo que quiera». Desde el pellizco en el pezón hasta los antecedentes, ¿qué ha pasado?

Acompañando a la queja hay algunas fotos que capturan un momento concreto del partido entre el Cagliari y el Nápoles, alrededor del minuto 78, cuando el severo defensa sardo se ve envuelto en un comportamiento claramente censurable. Mientras intenta zafarse de su marcador, el exjugador del Atalanta y del Manchester United es detenido por un pellizco en los pezones, un episodio que ya ocurrió en el pasado —siempre con Mina— y que pasó desapercibido para el árbitro y el VAR. Hojlund intenta inmediatamente hacer valer sus razones y se levanta la camiseta para mostrarle al árbitro Mariani lo que ha sufrido, pero este le dice que continúe.





Como se ha dicho, el jugador de 31 años de Cagliari ha sido acusado en varias ocasiones de este tipo de comportamientos. Se le ha visto protagonizar una amplia muestra de gestos antideportivos y contactos prohibidos: desde empujones hasta codazos, desde pisotones hasta provocaciones verbales contra varios delanteros de la Serie A. Tras Osimhen, Morata y Durosinmi, ahora la lista se ha alargado e incluye también a Hojlund.