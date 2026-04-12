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Loai Mohamed

Traducido por

هل يحقق كيروش رقمًا تاريخيًا في كأس العالم من بوابة غانا؟

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Ghana vs Panama
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C. Queiroz
B. Milutinovic
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الentrenador portugués es un rostro familiar en el Mundial… ¿guiará los sueños de las Estrellas Negras?

El entrenador portugués Carlos Queiroz está cerca de lograr un récord histórico en la Copa del Mundo, si dirige a la selección ghanesa en la próxima edición, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Queiroz no tiene contrato con ninguna selección en este momento, después de rescindir de mutuo acuerdo su vínculo con la Federación Omaní de Fútbol el pasado mes de marzo.

Pero el técnico portugués ha entrado en negociaciones con la Federación Ghanesa de Fútbol para dirigir a las “Black Stars” en el Mundial, en sustitución de Otto Addo, que fue destituido por los malos resultados.

Sin embargo, Queiroz no es el único candidato para este puesto, sino que compite con sus compatriotas Fernando Santos y Paulo Bento.

El agente de Queiroz, Tadeu Martins, dijo en declaraciones a Kooora el viernes antepasado: “No hubo contacto por parte de la federación ghanesa durante el período pasado, pero hoy hemos recibido la primera llamada oficial. Veremos si este proyecto es adecuado para nosotros”.

  • ¿Cinco publicaciones consecutivas?

    En caso de que Queiroz asuma la dirección de la selección de Ghana en el Mundial de 2026, será el segundo entrenador en la historia en participar en cinco ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.

    Queiroz, de 73 años, ha sido una figura habitual en la Copa del Mundo, ya que participó en las últimas cuatro ediciones: 2010, 2014, 2018 y 2022.

    Queiroz dirigió a su selección, Portugal, en 2010, mientras que en las otras tres ediciones lo hizo con Irán.

    Tras liderar los sueños de dos selecciones de Europa y Asia en el Mundial, Queiroz afrontará la próxima edición con un traje africano, si se completan sus negociaciones con la selección de Ghana.

    En sus cuatro participaciones anteriores en el Mundial, Queiroz disputó 13 partidos en el torneo: ganó 3, empató 4 y perdió en 6 ocasiones.

    • Anuncios
  • WC2002-CHN-TRAINING-MILUTINOVICAFP

    Propietario del número actual

    El único entrenador que participó en 5 ediciones consecutivas del Mundial es Bora Milutinović, pues condujo los sueños de 3 selecciones de 3 continentes.

    Milutinović inauguró sus participaciones mundialistas en la edición de 1986 con la selección de México; luego dirigió a Costa Rica en 1990 y a Estados Unidos en 1994, lo que significa que dirigió a dos selecciones en su propia tierra durante el torneo.

    El técnico serbio se quitó el manto estadounidense para conducir los sueños de la selección de Nigeria en 1998, antes de cerrar sus participaciones dirigiendo a China en 2002.

    Durante su trayectoria en el Mundial, Milutinović disputó 20 partidos: ganó 8, empató 3 y perdió 9.

    Cabe señalar que el brasileño Carlos Alberto Parreira ostenta el récord de participaciones en el Mundial con 6, aunque no fueron en una racha consecutiva.

    Dirigió a la selección de Kuwait en 1982, y luego comenzó una serie de 3 participaciones con Emiratos Árabes Unidos en 1990, Brasil en 1994 (se coronó campeón) y Arabia Saudita en 1998.

    Se ausentó de la edición de 2002 y luego regresó con la selección brasileña en una nueva etapa en 2006, antes de cerrar sus participaciones dirigiendo a Sudáfrica en su propio país en la edición de 2010.

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