هل يحقق كيروش رقمًا تاريخيًا في كأس العالم من بوابة غانا؟

El entrenador portugués Carlos Queiroz está cerca de lograr un récord histórico en la Copa del Mundo, si dirige a la selección ghanesa en la próxima edición, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Queiroz no tiene contrato con ninguna selección en este momento, después de rescindir de mutuo acuerdo su vínculo con la Federación Omaní de Fútbol el pasado mes de marzo.

Pero el técnico portugués ha entrado en negociaciones con la Federación Ghanesa de Fútbol para dirigir a las “Black Stars” en el Mundial, en sustitución de Otto Addo, que fue destituido por los malos resultados.

Sin embargo, Queiroz no es el único candidato para este puesto, sino que compite con sus compatriotas Fernando Santos y Paulo Bento.

El agente de Queiroz, Tadeu Martins, dijo en declaraciones a Kooora el viernes antepasado: “No hubo contacto por parte de la federación ghanesa durante el período pasado, pero hoy hemos recibido la primera llamada oficial. Veremos si este proyecto es adecuado para nosotros”.