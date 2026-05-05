«Historias que no tenían nada que ver con el fútbol»: Uli Hoeneß vuelve a arremeter contra un exentrenador del FC Bayern

Para Hoeneß, lo que distingue al entrenador belga de muchos predecesores es su «capacidad de relación interpersonal». «No deja tirado a nadie. Nunca expondría a un jugador ante la prensa ni hablaría mal del plantel o tras una derrota».

Esto se nota también en su trato con la prensa, sobre todo en temas de fichajes. «Nunca se queja en público diciendo “Necesitamos un lateral izquierdo o lo otro”. Prefiere mejorar a los jugadores que ya tiene, y eso es lo que ha logrado», añadió el septuagenario.