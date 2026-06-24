Historial de récords de traspasos femeninos: Lista de las jugadoras más caras del fútbol femenino

Con el crecimiento mundial del fútbol femenino, aumenta el récord de traspasos. Solo en 2025 se batió cuatro veces. La cifra que el Chelsea pagó en 2020 por Pernille Harder, entonces la más alta, ahora ni siquiera figura entre los 30 primeros.

Keira Walsh la reemplazó en 2022 al pasar del Manchester City al Barcelona, pero ese movimiento ya no está entre los 15 más caros. La propia centrocampista inglesa protagonizó un fichaje aún más costoso en enero de 2025, al regresar a Inglaterra para firmar con el Chelsea.

¿Cuáles son los traspasos más caros de la historia? GOAL los repasa.