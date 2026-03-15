Un gol de Gustav Isaksen frena la carrera del Milan hacia el primer puesto. Los rossoneri pierden 0-1 en el Olimpico contra la Lazio; decisivo el gol del danés en el minuto 26 de la primera parte, con el que aleja al equipo de Allegri del Inter: ayer los nerazzurri empataron 1-1 contra el Atalanta, pero la derrota del Milan les permite, de todos modos, ampliar la ventaja en un punto, con el equipo de Chivu ahora a +8 sobre los rossoneri. El Milan ha perdido tras dos victorias consecutivas contra la Cremonese y precisamente en el derbi contra el Inter; el próximo partido será en San Siro contra el Torino y el Inter jugará en Florencia contra el equipo de Vanoli.
AFP
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Hernanes tras el Lazio-Milan: «En el equipo rossonero no funcionó nada, fue una decepción. Y ahora hay que tener cuidado con el Como y la Juventus»
«NO HA HABIDO EL IMPULSO NECESARIO»
Al analizar el partido en los estudios de DAZN, Hernanes comentó así la situación de los rossoneri: «En el Milan no funcionó nada, hizo un partido muy decepcionante», dijo el brasileño, excentrocampista de la Lazio. «Al tener una oportunidad tan grande de reavivar las esperanzas en la lucha por el título, esperaba algo más de los rossoneri; tenían que dar un golpe de autoridad, pero no lo hicieron. Y es cierto que el Inter también empató con el Atalanta, pero vi a los nerazzurri mejor que al equipo de Allegri. Como dice Ambrosini, ahora el Milan está más cerca del quinto puesto que del primero; ahora hay que prestar atención al Como y a la Juventus, que van a toda velocidad».
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