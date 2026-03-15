Hernanes tras el Lazio-Milan: «En el equipo rossonero no funcionó nada, fue una decepción. Y ahora hay que tener cuidado con el Como y la Juventus»

Al analizar el partido en los estudios de DAZN, Hernanes comentó así la situación de los rossoneri: «En el Milan no funcionó nada, hizo un partido muy decepcionante», dijo el brasileño, excentrocampista de la Lazio. «Al tener una oportunidad tan grande de reavivar las esperanzas en la lucha por el título, esperaba algo más de los rossoneri; tenían que dar un golpe de autoridad, pero no lo hicieron. Y es cierto que el Inter también empató con el Atalanta, pero vi a los nerazzurri mejor que al equipo de Allegri. Como dice Ambrosini, ahora el Milan está más cerca del quinto puesto que del primero; ahora hay que prestar atención al Como y a la Juventus, que van a toda velocidad».