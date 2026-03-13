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¡Hermano y hermana se quedan en el club! Lauren James firma un nuevo contrato con el Chelsea pocas horas después de que su hermano Reece hiciera lo propio
Un doble compromiso histórico en Stamford Bridge
Para Lauren, seguir en el club en el que se formó de joven fue una decisión fácil. Al hablar sobre su renovación, declaró: «Estoy muy contenta y en la gloria por haber firmado un nuevo contrato con el Chelsea. Ha sido mi club desde que era pequeña, así que me alegra mucho haber prolongado mi estancia aquí. Estoy deseando crear más recuerdos, y espero tener más éxitos y ganar más trofeos con este increíble club».
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De promesa de la cantera a superestrella mundial
La trayectoria de Lauren es una historia de notable crecimiento: se formó en la cantera del Chelsea desde las categorías sub-10 hasta sub-14, antes de regresar al oeste de Londres procedente del Manchester United en 2021. Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol femenino. Con 105 partidos y 31 goles, ha sido fundamental para conseguir cuatro títulos consecutivos de la Superliga Femenina, tres Copas de Inglaterra y una Copa de la Liga. La directora ejecutiva del Chelsea Femenino, Aki Mandhar, destacó su importancia afirmando: «Estamos encantados de que Lauren renueve su contrato. Lauren es una de las jugadoras con más talento técnico que ha dado este país, y es chelseana de los pies a la cabeza. Todos los que formamos parte del club estamos muy orgullosos de todo lo que ha conseguido con la camiseta azul y esperamos con ilusión el próximo capítulo de su trayectoria».
Talento individual y reconocimiento internacional
La temporada 2023-24 fue decisiva para esta talentosa delantera, ya que marcó 16 goles en 23 partidos como titular, incluyendo su primer hat-trick contra el Liverpool. Sus galardones individuales reflejan esta excelencia: ha sido nombrada Joven Jugadora del Año de la PFA, ha sido elegida dos veces para el FIFPRO Women’s World XI y ha quedado en 13.ª posición en la votación del Balón de Oro de 2024. Su influencia se extiende al ámbito internacional, donde desempeñó un papel fundamental en el triunfo de Inglaterra en la Eurocopa 2025, destacando especialmente su impresionante doblete contra Países Bajos durante la fase de grupos, que ayudó a las Lionesses en su camino hacia la defensa del título.
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A la vanguardia de una nueva era
A pesar de las lesiones que ha sufrido, Lauren ha seguido siendo el motor creativo del equipo bajo la dirección de la entrenadora Sonia Bompastor. Recientemente superó la marca de los 100 partidos disputados en una decisiva semifinal de la Copa de la Liga contra el Manchester City, demostrando su resistencia y su capacidad para rendir en los partidos importantes. Ahora que el Chelsea se adentra en una nueva etapa en sus ambiciones nacionales y europeas, el hecho de haber asegurado a Lauren y a Reece con contratos a largo plazo consolida el apellido James como una piedra angular de la identidad del club. Los fieles seguidores de los Blues pueden ahora esperar muchos años más de brillantez de sus iconos de la cantera.
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