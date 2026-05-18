«¡He tenido la mejor temporada de mi carrera!» - El centrocampista del Lyon responde con determinación tras quedarse fuera de la convocatoria de Francia para el Mundial

La convocatoria de 26 jugadores para el torneo en Norteamérica ha generado debate en Francia por la ausencia de varios nombres consolidados. La baja más destacada es la de Eduardo Camavinga, del Real Madrid, en una lista que prioriza el estado de forma actual y la preparación física.

También se queda fuera Tolisso, campeón con Les Bleus en 2018, quien no juega con la selección desde 2021 pero brilló esta temporada en la Ligue 1, lo que hacía prever su regreso.