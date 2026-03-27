«He sentido todo el país sobre mis hombros»: Italia lucha contra el «monstruo» y la próxima debacle

Antes del partido, una foto que acompañaba a un artículo del Corriere dello Sport había vuelto a poner de manifiesto la presión que pesa sobre Italia. En ella se veía a aficionados jóvenes y niños generados mediante inteligencia artificial, para mostrar que nunca habían podido animar a su selección en un Mundial. Manuel Locatelli fue incluso uno de los jugadores que, al parecer, se hizo eco de ello. «Hemos sentido esta enorme responsabilidad hacia los niños», dijo el veterano de la Juventus de Turín.

Ahora les espera el obstáculo de Bosnia, con la veterana estrella Edin Dzeko, del FC Schalke 04, quien salvó a su equipo contra Gales poco antes del final, llevándolo a la prórroga, y más tarde vio el drama de los penaltis desde el banquillo. «Italia es la favorita, aunque juguemos en casa», dijo, y también habló de la enorme «presión» que recae sobre Italia.

Pero esa presión también la sentirían «los otros», explicó el seleccionador nacional Gennaro Gattuso. Tonali, por su parte, advirtió: «Tendremos que pasar por el fuego durante al menos otros 90 minutos».