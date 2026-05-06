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Muhammad Zaki

Traducido por

«¡He marcado mi gol!». Bukayo Saka disfruta de su papel decisivo en la «bonita historia» del Arsenal, mientras que la victoria del Atlético de Madrid le asegura una plaza en la final de la Liga de Campeones

B. Saka
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Liga de Campeones
Arsenal vs Atlético Madrid

Bukayo Saka celebró con entusiasmo el pase del Arsenal a la final de la Liga de Campeones tras ganar 1-0 (2-1 en el global) al Atlético de Madrid. El inglés aprovechó un error de Jan Oblak y marcó el único gol, desatando la locura en el Emirates Stadium.

  • La divertida queja de Saka tras el partido

    Tras el pitido final, el jugador de 24 años fue apartado de sus compañeros, que celebraban la victoria, para atender a los medios. En declaraciones a Gabriel Clarke, de Prime Video, el extremo bromeó: «¡Me estás sacando de la celebración, tío! Es precioso. Ya ves lo que significa para nosotros y para la afición. Estamos todos muy felices», reconoció. «Era un partido de mucha presión para los dos equipos, pero lo gestionamos bien y ahora estamos en la final, así que felices».


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  • Bukayo Saka Arsenal Atletico Madrid Champions LeagueGetty

    El momento decisivo en el Emirates

    Los Gunners mostraron calma y eficacia para alcanzar una final de la Copa de Europa tras 20 años. En un duelo igualado, Saka aprovechó un raro fallo de Oblak justo antes del descanso: reaccionó primero a un balón suelto en el área y marcó su gol 81 con el club, quizá el más importante.

    Sobre el tanto, Saka declaró: «Sin duda está entre los mejores. En esas situaciones solo intento mantenerme atento y, a veces, el balón te sale bien, a veces no, pero tienes que estar ahí. Yo estaba ahí y me cayó a los pies. Metí mi gol, así que gloria a Dios y ahora vamos a la final».

    El ambiente en el estadio fue el marco perfecto para esta victoria histórica, y Saka añadió: «Empezó antes del partido, cuando llegábamos en los autobuses; nunca había visto nada igual. Nos animaron sin parar. Al final tuvieron su momento especial, así que lo estamos celebrando juntos».

  • Cómo lidiar con la presión de una doble acusación

    El Arsenal vive un momento privilegiado pero presionado al cerrar la temporada. La lucha por la Premier League volvió a sus manos tras el 3-3 del Manchester City ante el Everton, y la atención sobre el equipo de Arteta es máxima. Saka asegura que los jugadores asumen el revuelo en vez de temerlo.

    «Es imposible estar en esta situación y no sentir presión», admitió Saka al ser preguntado por las expectativas. «Primero fueron las semifinales, ahora estamos en la final de la Champions League. Estamos luchando por la Premier League, así que es lógico que hablen y critiquen. Debemos ignorarlo y hacer nuestro trabajo. Ya lo hicimos y es un paso más adelante».

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Con la mirada puesta en el trofeo de Budapest para poner el broche de oro a una «hermosa historia»

    Ahora toda la atención está en la final, donde el Arsenal se medirá al Bayern de Múnich o al París Saint-Germain buscando llegar más lejos que en 2006. Con el equipo rindiendo al máximo y jugadores clave como Saka decisivos, es lógico que la confianza esté por las nubes.

    «Es una historia preciosa y espero que termine bien en Budapest», concluyó. Ahora resta saber si mantendrán este impulso en las últimas semanas de mayo, pero en una noche de pura emoción en el Emirates, Saka y el Arsenal demostraron tener lo necesario para el escenario más importante.

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