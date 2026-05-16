«He ganado todos los títulos con él»: Hansi Flick admite que la marcha de Robert Lewandowski es «buena» para el Barcelona, mientras el delantero confirma su salida este verano

En la previa del partido de La Liga entre Barcelona y Real Betis, Flick habló sobre la noticia que acapara los titulares en España. El técnico alemán, quien ya dirigió a Lewandowski en el Bayern Múnich, elogió la aportación del delantero a su carrera y al club catalán.

«La conversación fue bien. Habló con el equipo y se despidió. Ha sido una etapa fantástica. Le dije que había ganado todos los títulos con él. Son nueve títulos en total. Ha sido un privilegio trabajar con él; es un profesional ejemplar que se cuida al máximo. Ahora busca un cambio y eso es bueno para todos. Es una gran persona y un gran jugador», declaró Flick a los periodistas.