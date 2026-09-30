En declaraciones a los medios el martes en su ciudad natal de St. Louis, Ream confirmó que se retiraba de la selección nacional tras 16 años representando a Estados Unidos. Entre todos los jugadores de campo que han representado a la USMNT, solo DaMarcus Beasley tiene un intervalo más largo entre su primera y su última internacionalidad, ya que el debut de Ream con la USMNT se produjo allá por noviembre de 2010.

La carrera internacional de Ream, sin embargo, fue de todo menos lineal. Después de sumar siete internacionalidades en 2010 y 2011, no volvió a jugar hasta 2014, después del Mundial de ese año. Luego no jugó en absoluto en 2018 antes de sumar 14 internacionalidades en 2019. Después, tras apenas seis internacionalidades en los dos años siguientes, fue una sorprendente vuelta para el Mundial de 2022, donde regresó directamente al once titular de la USMNT en Qatar.

Luego fue un fijo en el camino hacia el Mundial de 2026 y terminó siendo el capitán del equipo mientras fue titular en cuatro partidos en el torneo del pasado verano, el último con la USMNT.



