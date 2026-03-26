Incluso antes de debutar con el primer equipo del FC Bayern, Felipe Chávez debutó en octubre con la selección peruana en un partido amistoso contra Chile. Y lo hizo además con el número 14, un dorsal muy especial que, tanto en Perú como en Múnich, perteneció en su día al icono Claudio Pizarro.
Traducido por
«¡He decidido conscientemente no hacerlo!» El jugador cedido por el FC Bayern rechaza la convocatoria para la selección nacional
En enero, el entrenador Vincent Kompany le dio al centrocampista la oportunidad de disputar sus dos primeros partidos en la Bundesliga, antes de que, en el último día del mercado de fichajes, se marchara cedido al 1. FC Köln hasta el final de la temporada. «Ahora debe acumular minutos de juego en la Bundesliga de forma regular y dar así el siguiente paso», declaró el director deportivo Christoph Freund al despedirse. «Felipe es un futbolista realmente bueno, con una pierna izquierda excepcionalmente potente, y tiene mucho potencial de futuro».
El director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, explicó: «Con sus habilidades ofensivas, nos aporta una mayor versatilidad en el centro del campo». Aunque, según el Abendzeitung, Chávez se siente a gusto en Colonia, su adaptación deportiva sigue siendo difícil.
En los siete partidos disputados desde su fichaje, Chávez ha salido cuatro veces como suplente, pero solo ha sumado un total de 39 minutos. El Colonia no ganó ninguno de esos partidos y se hundió aún más en la lucha por el descenso; como consecuencia, el entrenador Lukas Kwasniok fue destituido y sustituido por René Wagner.
- Getty Images Sport
¿El Colonia o el FC Bayern? Felipe Chávez ante un futuro incierto
A pesar de los resultados irregulares en Colonia, Chávez debería haber sido convocado para la selección peruana de cara a los próximos partidos amistosos contra Senegal y Honduras, pero renunció voluntariamente. Por cierto, Perú no se ha clasificado para el Mundial del próximo verano.
«Aunque es un gran honor y un reconocimiento a mi rendimiento deportivo, he decidido conscientemente no participar en los partidos con la selección peruana», declaró Chávez, hijo de padre peruano y madre alemana, nacido en Aichach (Baviera), al Express. «Mi objetivo está claramente centrado en apoyar lo mejor posible a mi club y al equipo en una fase difícil de la temporada. Por eso, aprovecharé el próximo parón internacional para seguir dando lo mejor de mí y apoyar de forma óptima al 1. FC Colonia en su misión de mantener la categoría».
No solo es incierto el futuro de su equipo en la liga, sino también el suyo propio. El Colonia tiene una opción de compra por un importe de varios millones de euros. Si se ejerce, el Múnich podría recuperar a Chávez en 2027 o 2028 mediante una cláusula de recompra. Se trata, por tanto, del mismo modelo que en el caso de Noel Aseko. Después de que su club cedido, el Hannover 96, lo fichara de forma definitiva, el Múnich lo recuperó de inmediato.