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«He aprendido a estar preparada»: Khiara Keating, del Manchester City, habla de sus hazañas en la FA Cup, de cómo afrontar los momentos «difíciles» y de las lecciones aprendidas con las Lionesses ante su inminente debut en Wembley
Una increíble victoria en el campeonato de la WSL, pero una temporada individual «difícil»
Keating se consolidó en la 2023-24, cuando, con solo 18 años, jugó los 22 partidos del City en la WSL. El curso pasado compartió minutos con la japonesa Ayaka Yamashita, pero esta temporada ha perdido protagonismo: solo ha sido titular en cuatro encuentros, aunque el City rompió una sequía de diez años y volvió a ganar la liga. A pesar del éxito colectivo, sus altibajos en el equipo han hecho que entre y salga de la selección inglesa. En declaraciones a GOAL antes de la final de la FA Cup del domingo, admitió que a veces ha sido difícil.
«Ha sido duro», admite. «Al fin y al cabo, todos queremos jugar, así que no tener tantos minutos como podría en la liga fue un poco decepcionante, pero siempre hay otra oportunidad. Siempre se puede mejorar y creo que en los partidos de copa que he jugado lo he aprovechado».
Como suplente, he aprendido a estar lista. En la Euro con Inglaterra fui la número dos, pero Sarina Wiegman siempre me mantuvo preparada. Cuando Karen Bardsley y Ellie Roebuck estaban aquí, tuve que ser paciente. Al final, estoy aquí para hacer mi trabajo y siempre me prepararé lo mejor posible, pase lo que pase».
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Destacando con una parada «increíble»
Keating ha aprovechado sus oportunidades, sobre todo en la FA Cup, donde ha sido la portera titular bajo el mando de Andree Jeglertz. Mantener su portería a cero en los tres primeros partidos ayudó al City a llegar a semifinales. En la prórroga hizo una parada decisiva que llevó a su equipo a Wembley.
A dos minutos del final de la prórroga, el City ganaba 3-2 tras remontar un 2-0 en los últimos minutos del partido. Sjoeke Nusken creyó empatar con un cabezazo, pero Keating desvió el balón al larguero con una estirada.
Antes, Keating había fallado en el segundo tanto del Chelsea al no despejar un centro y dejar que Sam Kerr cabeceara a puerta vacía. Tras el partido, Jeglertz elogió la «fortaleza mental» de la portera por recuperarse.
«Sabía que debía redimirme y que, en algún momento, tendría que hacer una gran parada», explicó la portera. «Al fin y al cabo, esas intervenciones son como marcar un gol. Me alegro de haber evitado el empate y de que no llegáramos a los penaltis».
La extremo del City, Lauren Hemp, lo resumió para GOAL: «Esa parada fue increíble. ¡Cuando entró, lo hizo de la nada! Es fantástico para nosotras, porque al entrar y salir de los partidos cuesta mantener el ritmo, pero llegar en un momento así y hacer una parada así es enorme».
Fútbol de alto riesgo y gestión de errores
En el arriesgado estilo de juego del Manchester City, los porteros a menudo cometen errores, más aún cuando son jóvenes, como Keating. Con solo 21 años, ha aprendido a manejar esos altibajos, incluso durante la temporada 2023-24, cuando se convirtió en la portera más joven en ganar el Guante de Oro de la WSL.
«Tengo un gran equipo que no me deja perder la cabeza ni olvidar lo buena que soy», explica. «Tu red de apoyo es clave. Jugamos un fútbol de alto riesgo, así que los errores pasan. Solo hay que asumirlo, confiar en que todo irá bien y saber que siempre habrá otra oportunidad. Eso es lo mejor del fútbol».
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¡Wembley nos espera! Keating, listo para una final de la FA Cup «muy especial»
La brillantez de Keating al recuperarse y realizar esa gran parada al final de la victoria en semifinales es una de las principales razones por las que ahora podrá saltar al campo en Wembley el domingo y disputar un partido en este emblemático estadio por primera vez.
Aunque ya debutó con Inglaterra en el Etihad Stadium y ha estado en convocatorias en Wembley con club y selección, jugar en su césped será un hito. «Además, al ser la sede de Inglaterra, resulta aún más especial».
Otra gran actuación podría hacer aún más especial este momento. El City no gana la FA Cup desde hace seis años y no llega a una final desde hace cuatro, cuando Keating vio desde el banquillo cómo el Chelsea vencía en prórroga. Este domingo, ella y su equipo confían en cambiar la historia ante el Brighton en la final de la FA Cup 2026.