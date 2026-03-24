Hazaña del hijo de Rooney: juega una parte con el equipo sub-16 y otra con el sub-18 del Manchester United, y suma 5 goles y 2 asistencias

Kai Rooney, hijo del legendario delantero del Manchester United y de la selección inglesa Wayne, pone de manifiesto la delgada línea que separa la humildad del deseo de destacar: cuando le preguntan si es tan bueno como su padre, no responde que no, sino simplemente que es «un jugador diferente». Y, de hecho, lo es, ya que juega de extremo derecho y es zurdo. En el equipo sub-18 del Manchester United, con un año menos de la edad requerida, ya ha disputado siete partidos y marcado dos goles en 140 minutos, debutando en Old Trafford en la FA Youth Cup.