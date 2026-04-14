Getty/GOAL
Traducido por
«Hay una oportunidad»: así podría el Liverpool arrebatarle a Michael Olise al Bayern de Múnich, según Stan Collymore
Revelación: las impresionantes estadísticas de Olise en el Bayern
Olise, londinense formado en el Reading, ha sido una revelación en Alemania desde su llegada al Bayern en 2024. En su primera temporada marcó 20 goles y esta campaña suma 17 tantos y 25 asistencias.
Sus números llaman la atención de cara al Mundial 2026 con Les Bleus y podrían provocar ofertas millonarias que pongan a prueba la resistencia del Bayern en las próximas ventanas de fichajes.
Liverpool, que perderá a Salah, busca un recambio para el extremo derecho. Olise, con experiencia en Inglaterra y Europa, encajaría a la perfección, pero ¿llegará a Anfield?
- Getty Images
¿Podría Olise reemplazar a Salah en el Liverpool?
Collymore, exdelantero de los Reds y colaborador de Best Betting Bonuses, respondió a GOAL: «Ya jugó en la Premier League. Si Olise gana la Liga de Campeones, podría decir: “Gané la Bundesliga, lo gané todo en Alemania”. Y el Liverpool es uno de los pocos clubes que podrían ficharlo.
¿Funcionaría? Claro: entiende el juego, regatea y desborda con dos o tres movimientos. Da igual si se abre a la banda para centrar o si entra al área tras una pared: crea peligro con regularidad.
“Depende de si Liverpool tiene el dinero y el peso necesarios ahora mismo. Si Bayern gana la Champions y, sobre todo, si queda fuera de los cuatro primeros —lo cual es una posibilidad, aunque cada día parece más probable que sea Chelsea—, y Liverpool logra meterse en puestos de Champions, entonces tendría una oportunidad.
Si no lo hacen, probablemente se quedaría en el Bayern, que seguramente llegue a la final y la gane. Es una opción, pero hoy por hoy parece poco probable».
Una leyenda de los Reds duda de que se pueda cerrar el fichaje del internacional francés.
El ex capitán del Liverpool, Steven Gerrard, comparte esa opinión. El icono ‘red’ quiere ver a Olise en Merseyside, pero duda que se concrete su fichaje, ya que es uno de los delanteros más codiciados y en mejor forma del mundo.
Gerrard ha declarado: «¿Michael Olise? El problema es: ¿por qué iba a dejar el Bayern de Múnich? Es un gran club, lucha por los grandes títulos, probablemente el más fuerte que hemos visto en mucho tiempo.
Está a punto de brillar en el Mundial. Parece feliz y cómodo, así que no creo que se vaya. Aun así, me encantaría verlo en el Liverpool, y tampoco me importaría el regreso de [Luis] Díaz; le echamos de menos».
- Getty
¿A quién fichará el Liverpool para ocupar el puesto de Salah en la banda derecha?
Díaz, que dejará el Liverpool en 2025, brilla en la banda izquierda del Bayern, mientras Olise desborda por la derecha. Ambos colocan al equipo de Vincent Kompany en la recta final de la Bundesliga y con ventaja 2-1 en cuartos de la Champions ante el Real Madrid.
Liverpool sigue en la competición, pero pierde 2-1 contra el vigente campeón, el París Saint-Germain, y ya busca un sustituto para Salah, que se marcha tras marcar 256 goles.