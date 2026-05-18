El domingo, el Chelsea FC confirmó lo que se veía venir: Xabi Alonso será el nuevo entrenador la próxima temporada. Muchos se preguntan: «¿Por qué se mete en esto?». Aunque hubiera dejado atrás una etapa turbulenta en el Real Madrid, ¿por qué elegir justo al Chelsea, otro club en crisis con alto potencial de caos?
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¡Hay una diferencia fundamental con sus predecesores! Por eso Xabi Alonso se ve envuelto en el próximo drama del Chelsea FC
Más allá del sueldo millonario que seguramente percibirá Alonso en su contrato de cuatro años, hasta 2030, un pequeño detalle en el comunicado oficial del Chelsea sugiere una ventaja adicional que podría haberle interesado. Mientras que a sus dos antecesores, Enzo Maresca y Liam Rosenior, el club los presentó como «head coach», al español lo denominó «manager». Una diferencia que, a simple vista, parece insignificante, pero que puede resultar decisiva en el día a día.
Como “director”, Alonso tiene más poder que sus dos antecesores, sobre todo en la composición de la plantilla y la política de fichajes. Se comenta que el español no lo exigió, sino que obedece al cambio estratégico de BlueCo, el consorcio que compró el Chelsea en 2022. Al asumir también funciones de director deportivo, Alonso podrá influir más y durante más tiempo en el futuro del club. Su llegada podría permitir al Chelsea tener la paciencia necesaria para construir, paso a paso, un equipo realmente competitivo.
A Maresca, fichado en verano de 2024 con gran expectación, no se le concedió esa paciencia. El italiano había devuelto al club a la Champions tras dos años fuera, ganó el Mundial de Clubes y, cuando fue destituido a finales de 2025, el equipo era quinto en la Premier; ahora está más lejos de esa posición.
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Xabi Alonso vivió en el Real Madrid una experiencia similar a la de su predecesor en el Chelsea.
A pesar de todo, Maresca se marchó y, hace solo cuatro meses, el Chelsea preparó un nuevo proyecto a largo plazo. A principios de enero fichó a Liam Rosenior, que había triunfado con el Racing de Estrasburgo —también de BlueCo—, para sustituir a Maresca en Londres. «Este es un club con un espíritu único y una historia llena de títulos. Mi labor es proteger esta identidad y construir un equipo que la refleje cada partido y siga ganando trofeos», afirmó al llegar.
Sin embargo, no logró armar un equipo, reto que ahora afronta Alonso. El técnico de 41 años duró solo tres meses y medio: tras un inicio prometedor, la primera racha negativa le costó el cargo. Tras siete derrotas en ocho partidos oficiales, el Chelsea lo destituyó a finales de abril pese a tener contrato hasta 2032. Su falta de respaldo de algunos jugadores clave fue decisiva.
Un aviso para Alonso, cuyo fracaso en el Real Madrid tuvo causas parecidas. Tras su éxito en el Bayer Leverkusen, el técnico de 44 años fichó el verano pasado por el club donde había jugado. Se esperaba que marcara una era en el Bernabéu, pero duró apenas medio año. Meses antes de su cese ya se multiplicaban los rumores: su metodología no convencía a varias estrellas. Vinicius Junior, Jude Bellingham y otros no parecían seguirlo, pese a su prestigio. Las desavenencias interpersonales frustraron cada vez más las perspectivas de éxitos deportivos duraderos; se dice que Alonso calificó a su equipo de «guardería» debido a las constantes disputas.
¿Le aguarda un destino similar en el Chelsea? Las experiencias de Roseniors así lo sugieren, pero los Blues confían en el carisma de Alonso, forjado como jugador y como campeón con el Leverkusen, muy superior al de su predecesor. En BlueCo creen que Cole Palmer y compañía seguirán al técnico. En resumen: Alonso tiene una oportunidad real de motivar a los jugadores. El hecho de que, al parecer, el Chelsea lleve cuatro años observándolo de cerca habla de la confianza en sus capacidades. Sus logros en Leverkusen lo convirtieron en el entrenador soñado en Stamford Bridge, y por fin lo ficharon.
¿Está Xabi Alonso sacando el máximo partido al potencial del Chelsea?
Alonso ve potencial en el Chelsea, y con razón: la calidad es evidente. Con Enzo Fernández y Moisés Caicedo, los Blues tienen a dos de los mejores centrocampistas del mundo, más la creatividad de Cole Palmer. A ellos se suman talentos prometedores como Estevao y Jamie Gittens en ataque, Jorrel Hato en defensa y el central Levi Colwill, quien, antes de su lesión de ligamentos, ya apuntaba a estrella.
Con su guía táctica, Alonso puede hacer que estos jugadores sigan creciendo y devuelvan a Chelsea a la élite de Inglaterra y Europa. Para ello hacen falta algunos ajustes, como fichar un portero de primer nivel y dar más apoyo a Joao Pedro en ataque.
Antes de aceptar el reto, Alonso analizó en detalle la situación del Chelsea. De hecho, si la evolución de Arne Slot se confirma, podría haber sido el próximo entrenador del Liverpool. En Anfield, donde fue un icono como jugador y uno de los tres clubes (Real Madrid, Bayern, Liverpool) que, tras dejar el Leverkusen, soñaba con entrenar. Sin embargo, el fracaso en el Real Madrid quizá le hizo replantearse las cosas y elegir un club sin pasado común, donde una posible caída resulte menos dañina a nivel personal.
Pese a su fulgurante inicio como técnico, fichar por el Chelsea supone un riesgo para su carrera: un fracaso en su segunda gran aventura en un grande de Europa dañaría por primera vez su reputación. Y los desafíos en Stamford Bridge son enormes.
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Xabi Alonso en el Chelsea FC: una delgada línea
La plantilla inglesa, hinchada y con contratos millonarios, parece una mezcla aleatoria. Alonso debe limpiarla y dejar claro en quién confía. Necesita imponer una jerarquía clara y combinar la juventud con más experiencia. Se rumorea que en su primer mercado de verano buscará jugadores con mentalidad de acero.
Como es sabido, en el Chelsea dispone del dinero necesario para reestructurar la plantilla a gran escala. Además, el club quiere aprovechar el prestigio de Alonso para atraer talentos que vean en él una oportunidad de crecimiento. Quedarse fuera de la Champions y quizá de Europa la próxima temporada hace aún más urgente este plan.
Queda por ver si la directiva tendrá paciencia si el plan con Alonso —como es de esperar— tropieza al principio, y si el español dispondrá del tiempo que no tuvieron Maresca o Rosenior. Desde la salida de Thomas Tuchel hace tres años y medio, el club ha quemado a cinco técnicos: Graham Potter, Mauricio Pochettino, Frank Lampard y Roberto Di Matteo fracasaron en su intento. El último que superó los dieciocho meses fue Antonio Conte, entre 2016 y 2018.
«En mis conversaciones con los propietarios y la dirección deportiva quedó claro que compartimos las mismas ambiciones», subrayó Alonso. A partir del 1 de julio, hará todo lo posible para que el riesgo que asume en Londres dé sus frutos. La línea que separa una decisión valiente de una elección equivocada es muy fina.
Los predecesores de Xabi Alonso: los últimos cinco entrenadores del Chelsea FC
Entrenador
Toma de posesión
Fin del mandato
Partidos
Promedio de puntos
Graham Potter
8 de septiembre de 2022
2 de abril de 2023
31
1,42
Frank Lampard
6 de abril de 2023
30 de junio de 2023
11
0,45
Mauricio Pochettino
1 de julio de 2023
30 de junio de 2024
51
1,78
Enzo Maresca
1 de julio de 2024
1 de enero de 2026
92
1,97
Liam Rosenior
8 de enero de 2026
22 de abril de 2026
23
1,52