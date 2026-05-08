En una entrevista con ESPN, el brasileño desmintió rotundamente los rumores que apuntaban a que tuviera dudas sobre su futuro en el Barça.
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«Hay un tipo que no hace más que mentir»: la estrella del Barcelona Raphinha contraataca
«Desde que llegué a Barcelona, cada día se especula sobre mi salida del club», afirmó Raphinha. «Hay un tipo que simplemente miente». El delantero de 29 años no mencionó nombres, pero su enfado apuntaba a una noticia concreta.
El diario Sport, con sede en Barcelona, informó a principios de mayo de las «dudas existenciales» del jugador, que, según el rotativo, había descubierto en las últimas semanas durante una «fase de autorreflexión». Según la nota, incluso habría comunicado esto a los catalanes y dejado abierta la posibilidad de quedarse. Sin embargo, el delantero asegura que nada de eso ocurrió.
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Raphinha: ¿reaparecerá contra el Real Madrid en el Clásico?
El contrato de Raphinha dura hasta 2028, así que aún no hace falta hablar de renovación. El extremo brasileño brilla esta temporada: 19 goles y ocho asistencias en 31 partidos, pese a las lesiones.
Tras ausentarse por una lesión en el muslo, volvió a la convocatoria en la victoria 2-1 ante Osasuna. Podría reaparecer el domingo en el Clásico contra el Real Madrid, partido en el que el Barça puede asegurar el título.
Raphinha: datos de rendimiento y estadísticas en el FC Barcelona
Partidos 175 Goles 73 asistencias Asistencias 59