«¡Hay que tomar medidas serias!» - Antonio Conte deja la puerta abierta a una segunda etapa con la selección italiana ante la incertidumbre sobre su contrato con el Nápoles

Tras la victoria por 1-0 del Nápoles sobre el AC Milan el lunes por la noche, se le preguntó a Conte si los crecientes rumores le estaban distrayendo. Se mantuvo tranquilo y señaló que los rumores son simplemente parte del juego cuando se entrena al más alto nivel del fútbol italiano.

«No olvidemos que el año pasado, en los últimos tres meses de la temporada, se habló en los medios de que dejaría el Nápoles para ir a la Juventus, ¿verdad?», dijo Conte, según cita Football Italia. «Los medios tienen que escribir algo, y es lógico que mi nombre aparezca en esa lista. Si yo fuera el presidente de la FIGC, me tendría en cuenta junto con otros. Por muchas razones, pondría a Conte en esa lista».

Conte se acerca al último año de su contrato con el Nápoles. Sin embargo, confirmó que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro en el club, y que están previstas conversaciones de alto nivel para el final de la presente temporada.

«Ya he trabajado con la Nazionale y conozco el entorno. Me halaga, porque representar a tu país es algo maravilloso. Todos sabéis perfectamente que me queda un año de contrato con el Nápoles y que, al final de la temporada, me sentaré con el presidente para hablarlo», añadió.