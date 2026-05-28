Getty Images Sport
Traducido por
«Hay que ser realistas»: Wayne Rooney resta importancia a las opciones del Manchester United de pelear por el título en la primera temporada completa de Michael Carrick
El impacto inmediato de Carrick en Old Trafford
La llegada de Carrick en enero transformó al United. El excentrocampista guió a los «Diablos Rojos» al tercer puesto, con 39 puntos, más que cualquier otro equipo de la máxima categoría en ese periodo. Ese repunte le valió un contrato de dos años como sucesor de Ruben Amorim y el regreso a la Liga de Campeones.
Rooney, en declaraciones a talkSPORT, reconoció el cambio de ambiente en el club. «La situación del Man United en los últimos años ha hecho muy difícil para los aficionados encontrar algo de alegría», dijo. «Pero desde que llegó Michael, hay de nuevo esperanza y confianza entre los aficionados del Man United. Al terminar terceros, creo que todos los fichajes han salido bastante bien. Ahora, de vuelta en la Liga de Campeones, ojalá fichan a jugadores que les ayuden a dar el siguiente paso».
- Getty Images Sport
Moderar las expectativas sobre el título
A pesar del optimismo en Old Trafford y de los rumores sobre el fichaje inminente de Ederson, del Atalanta, Rooney pide paciencia. El jugador de 40 años advierte que el United no se convertirá de inmediato en aspirante al título ante equipos como Arsenal o Manchester City.
Rooney explicó: «Las expectativas, tras hablar con Carrick la semana pasada, son intentar ganar todo, pero hay que ser realistas. La pregunta es si pueden seguir progresando desde donde están. Así que, si el United termina entre los cuatro primeros la próxima temporada, gana la FA Cup y hace un buen papel en la Champions, eso ya sería progresar».
La definición de éxito
Para Rooney, lo importante es mejorar de forma constante, no volver de inmediato a lo más alto del fútbol inglés, pues el Manchester United no gana la Premier League desde 2013. Aunque reconoce que un club como el United siempre aspira a títulos, considera que la calidad de la competición hace muy difícil lograr el doblete de liga y Europa a corto plazo.
«Todos queremos que ganen la liga, pero seamos realistas: ¿la ganarán? ¿O la Champions? Será muy difícil, aunque debemos mejorar», añadió la leyenda de los Red Devils, subrayando que tener «un entrenador muy bueno» será clave la próxima temporada.
- Getty Images Sport
Michael Owen ofrece una perspectiva diferente
No todos comparten la visión conservadora de Rooney. El exdelantero del United, Michael Owen, sitúa a los «Red Devils» entre los equipos capaces de destronar a los líderes. Según él, el impulso final de esta temporada demuestra que el United ya está listo para competir al máximo nivel.
«El único rival la próxima temporada saldrá de Manchester», declaró Owen a Metro. «El City seguirá fuerte: pese a la marcha de Pep, esta temporada plantó cara al Arsenal y cuenta con jóvenes que ya han demostrado su nivel. Con dos copas nacionales, volverán más fuertes. Y, aunque ha pasado tiempo, el United puede aspirar al título con Michael Carrick. Desde su llegada, el equipo ha mostrado el nivel de un aspirante al título».