El Arsenal ha terminado con 22 años de espera y se ha proclamado campeón de la Premier League antes de la última jornada contra el Crystal Palace. Wilshere, que ha entrenado en la cantera de Hale End, asegura que esa obsesión por la liga ha impulsado todo lo ocurrido en el Emirates Stadium esta temporada.

«Ahora que la Premier ya es historia, sé que era lo que más importaba. Sabía que Mikel lo quería y que los chicos lo ansiaban», declaró Wilshere a TNT Sports. «Hace dos años estuve con los sub-18 y todo el trabajo giraba en torno a eso, y al fin lo lograron. La Champions era un objetivo, pero quizá más adelante. El equipo ha sido excepcional».