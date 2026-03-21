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«¡Hay que mantener la humildad!» - Bukayo Saka se hace eco de la advertencia de Erling Haaland mientras la estrella del Arsenal desvela los secretos que hay detrás de su lucha por el cuádruple
«Dejamos que la gente se exprese»
Con el Arsenal aún en liza en la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y la final del domingo en Wembley, el revuelo en torno al club ha alcanzado su punto álgido. ¿La respuesta de Saka a todo esto? Hacer oídos sordos.
En declaraciones a la leyenda del club Paul Merson antes del partido, dijo: «Creo que nos hemos vuelto buenos bloqueando el ruido exterior, porque en los últimos años, hayamos ganado o no, la gente ha tenido mucho que decir, especialmente sobre el Arsenal, sobre cómo jugamos, las jugadas a balón parado, etc. Así que ahora nos da igual. Solo queremos hacer nuestro trabajo. Aún no hemos conseguido nada. Estamos cerca, pero aún no lo hemos conseguido. Así que nos mantenemos humildes, con los pies en la tierra. Dejamos que la gente hable y nos tomamos cada partido por separado a partir del domingo. Vamos a por ello».
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Saka habla sobre la regularidad del Arsenal
La explicación de Saka sobre por qué este Arsenal parece diferente a los equipos que quedaron segundos tres años seguidos fue sencilla. Añadió: «Créeme, recordamos eso. Quedamos segundos tres veces seguidas, todo el mundo lo sabe. Pero, en nuestro caso, siento que este año tenemos una convicción muy firme de que podemos lograrlo. Tenemos la calidad, tenemos una gran plantilla. Creo que esa combinación es lo que me hace creer en ello».
Tras un febrero inestable, el Arsenal ha recuperado su ritmo. Una ventaja de nueve puntos en lo más alto de la tabla, victorias en Europa y en la FA Cup, y una final de la Copa de la Liga contra el mismo equipo que les ha negado el título en tres ocasiones. Según Saka, los jugadores están gestionando muy bien la presión: «Los chicos están tranquilos, pero, obviamente, al mismo tiempo estamos en la recta final. Es la parte más importante de la temporada, donde se ganan los trofeos. Son partidos importantes, hay mucho en juego, pero creo que todos lo están llevando bien».
Otra oportunidad de redimirse
Para Saka, la final de la Copa de la Liga no es un partido cualquiera. El jugador de 24 años firmó a principios de este mes un nuevo contrato a largo plazo con el club, un compromiso que hace que el partido del domingo sea aún más especial. «Lo sería todo para mí. Sería otro sueño cumplido para mí. Cuando firmé mi contrato el otro día, dije que, obviamente, quería ganarlo todo con este club. Eso sería un paso más cerca de conseguirlo. Con la ayuda de Dios, lo conseguiremos».
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Guardiola contra Arteta
El partido del domingo va más allá del trofeo en sí. Es la primera vez en 66 años que los equipos que ocupan el primer y el segundo puesto de la Premier League se enfrentan en una final de la Copa de la Liga, y la ocasión viene cargada con el aliciente añadido de que Arteta se enfrentará al entrenador que le formó. La influencia de Guardiola impregna todo lo que hace el Arsenal y, sin embargo, es ese mismo Guardiola quien se ha interpuesto entre ellos y el título por tercera vez consecutiva.
Para Saka, vencer al City el domingo significaría algo más que un simple trofeo. La pregunta de si este Arsenal es capaz de rematar la faena lleva tres temporadas en el aire. El domingo es la primera oportunidad real de empezar a responderla.
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