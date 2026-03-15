«Hay que enmarcarlo»: el «maravilloso» gol de Arda Güler valió tres veces el precio de la entrada, afirma el jugador del Real Madrid Álvaro Arbeloa

Más allá de la brillantez individual de Güler, Arbeloa se mostró visiblemente emocionado por la presencia en el campo de cinco canteranos. Habiendo pasado él mismo por las categorías inferiores antes de regresar para dirigir desde el banquillo, el exdefensa describió la velada como la cima profesional de su carrera como entrenador.

Añadió: «Creo que puedo morir feliz después de una noche como esta. Para alguien que se formó en la cantera y llegó al primer equipo tras pasar tantos años allí... mirad, acabo de hablar con Yáñez y Aguado, que fueron los primeros jugadores a los que entrené cuando tenían 13 o 14 años, y poder darles la oportunidad de jugar en el Bernabéu es un sueño hecho realidad para mí. Si a eso le sumamos a Carvajal, el canterano por excelencia, así como a Fran, Thiago, César, Gon... es indescriptible. Estoy muy feliz y orgulloso. No se trata solo de darles minutos, sino de cómo han jugado. Les he enseñado bien, porque han demostrado mucho talento, calidad y personalidad. Es una noticia fantástica. Y todos ellos son grandes ejemplos a seguir».