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Arda Guler(C)Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

«Hay que enmarcarlo»: el «maravilloso» gol de Arda Güler valió tres veces el precio de la entrada, afirma el jugador del Real Madrid Álvaro Arbeloa

El Real Madrid no tuvo piedad con el Elche en su último partido de liga, logrando una contundente victoria por 4-1 que mantiene la presión sobre el Barcelona. Pero Arda Güler acaparó toda la atención, dejando a su entrenador sin palabras. El gol del joven mediapunta fue el momento más destacado de una noche ajetreada en el Bernabéu, y Álvaro Arbeloa no tardó en señalar lo excepcional que es un gol así en el fútbol actual.

  • El momento mágico de Guler

    Guler, que había saltado al campo en la segunda parte para dar descanso a Vinicius Junior, se abalanzó sobre un balón suelto cerca del círculo central, levantó la vista y vio a Matías Dituro adelantado. Sin dudarlo, el centrocampista turco lanzó un disparo preciso desde 68,6 metros que surcó el aire del Bernabéu antes de colarse en el fondo de la red. El Real Madrid se había adelantado anteriormente gracias a los goles de Antonio Rüdiger, Federico Valverde y Dean Huijsen. El gol en propia puerta de Manuel Morán Ibáñez solo redujo a la mitad la desventaja del Elche.

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  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Arbeloa elogia el gol de Güler

    Tras el partido, Arbeloa colmó de elogios a su pupilo. El entrenador del Real Madrid, visiblemente impresionado por la ejecución técnica, pronunció unas palabras memorables en su rueda de prensa. «Hay que coger un marco y ponerlo en un portafotos. Es algo inusual. Maravilloso. He visto a todo el mundo levantar las manos con asombro, yo también. Vale la pena haber pagado una entrada, o dos o tres, para ver lo que ha hecho», declaró Arbeloa a los periodistas.

  • El resurgimiento de «La Fábrica»

    Más allá de la brillantez individual de Güler, Arbeloa se mostró visiblemente emocionado por la presencia en el campo de cinco canteranos. Habiendo pasado él mismo por las categorías inferiores antes de regresar para dirigir desde el banquillo, el exdefensa describió la velada como la cima profesional de su carrera como entrenador.

    Añadió: «Creo que puedo morir feliz después de una noche como esta. Para alguien que se formó en la cantera y llegó al primer equipo tras pasar tantos años allí... mirad, acabo de hablar con Yáñez y Aguado, que fueron los primeros jugadores a los que entrené cuando tenían 13 o 14 años, y poder darles la oportunidad de jugar en el Bernabéu es un sueño hecho realidad para mí. Si a eso le sumamos a Carvajal, el canterano por excelencia, así como a Fran, Thiago, César, Gon... es indescriptible. Estoy muy feliz y orgulloso. No se trata solo de darles minutos, sino de cómo han jugado. Les he enseñado bien, porque han demostrado mucho talento, calidad y personalidad. Es una noticia fantástica. Y todos ellos son grandes ejemplos a seguir».

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    De cara al partido contra el Manchester City

    La victoria supone un gran impulso moral de cara al difícil partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, una eliminatoria en la que los blancos llevan una ventaja de 3-0 en el global. Arbeloa sigue siendo cauteloso ante el poderío del campeón inglés, pero cree que la garra demostrada contra el Elche y el posible regreso de Kylian Mbappé podrían proporcionar la ventaja necesaria para el duelo europeo. «Va a ser muy difícil; nos van a llevar al límite y tendremos que sufrir. Tenemos una buena ventaja, pero no podemos dormernos en los laureles. Sabemos por años anteriores que, cuando están en racha, arrollan a cualquiera. Tenemos que darlo todo, mantener la misma concentración y salir a ganar el partido porque, de lo contrario, lo pasaremos muy mal», advirtió.

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