«Hay alguien detrás de todo esto»: Federico Valverde afirma que el altercado con Aurélien Tchouameni «se ha sacado de quicio», mientras la estrella del Real Madrid explica su ingreso en el hospital

El jugador de 27 años admitió que las tensiones subieron en el entrenamiento, pero negó que el desacuerdo derivara en pelea. El centrocampista atribuyó el incidente al cansancio y la frustración de una temporada exigente. Valverde afirmó que estos roces son normales en los vestuarios y suelen quedar en privado.

«Ayer tuve un incidente con un compañero durante un entrenamiento. El cansancio de la competición y la frustración hicieron que todo se sacara de quicio», escribió en Instagram. «En un vestuario normal, estas cosas pueden pasar y suelen resolverse internamente sin hacerse públicas. Está claro que aquí alguien está difundiendo rumores y esto, sumado a una temporada sin títulos en la que el Real Madrid está siempre en el punto de mira, ha hecho que todo parezca magnificado».

«Hoy tuvimos otro desacuerdo. Durante la discusión, me golpeé la frente contra una mesa y me hice un pequeño corte que requirió una visita rutinaria al hospital. Mi enfado y la frustración por llegar al final de la temporada sin títulos me llevaron a discutir con un compañero».