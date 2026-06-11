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¿Hasta dónde llevará Harry Kane el récord de goles de Inglaterra? Darren Anderton, exjugador del Tottenham y de la selección inglesa, cree que al delantero, autor de 79 goles, «le quedan unos cuantos años más»
Gol en su debut y superando a Rooney: el récord de Kane con la selección inglesa
Kane debutó con Inglaterra en 2015 y marcó a los 80 segundos. Desde entonces, nada lo detuvo.
En solo dos años superó los diez goles y marcó un récord personal de 16 en 2021. En 2018 ganó la Bota de Oro del Mundial y mantiene un gran nivel con sus clubes.
Ya superó con creces el récord de Wayne Rooney (53 goles) y parece encaminado a alcanzar los 100, lo que le permitiría entrar en el exclusivo club de centuriones internacionales, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
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¿Podrá Kane unirse a Ronaldo y Messi en el club de los 100 goles?
El exjugador inglés Anderton cree que Kane puede llegar a los 100 goles. En una entrevista exclusiva a GOAL, cortesía de Casino Kings, el exextremo del Tottenham afirmó: «¡El listón quedará muy alto! Aún le quedan varios años si él quiere.
Nunca ha dependido de ser el más rápido. Siempre dije lo mismo de Teddy Sheringham: no es lento, pero la velocidad nunca fue su fuerte. Aunque pierda un poco de rapidez, no creo que le afecte tanto como a otros. Así que ¿quién sabe hasta dónde puede llegar? Lo preocupante es que no tenemos a nadie que pueda sustituirlo, así que, por ahora, parece que puede jugar todo el tiempo que quiera».
Kane sigue siendo el sueño de cualquier extremo, pese a su tendencia a alejarse del área de juego.
Con los años, Kane ha evolucionado de depredador del área a delantero móvil: ahora baja a recibir y ayuda a construir el juego.
Al preguntársele si eso dificulta su complemento como extremo puro, pues resulta difícil saber si estará en el área cuando llegan los centros, Anderton añadió: «Tiene algo de Teddy Sheringham y Alan Shearer. Creo que puede hacerlo todo. Cuando Teddy bajaba a medio campo para enlazar el juego, el siguiente pase podía llegarme por la banda, pero él seguía entrando al área. Creo que Harry hace lo mismo.
Teddy solía tener otro delantero al lado, así que gozaba de más libertad; pero, como extremo, jugar con Kane es un placer. Ha tenido una temporada increíble: puede hacerlo todo y es de talla mundial.
«El estilo de los últimos torneos, pese a llegar a finales, fue sobrio y rígido; eso no le ayudaba a Harry a marcar. Quizá sentía que debía bajar a recibir porque es nuestro hombre clave».
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El Mundial y el Balón de Oro: los objetivos de Kane para 2026
Kane ha brillado en la preparación de Inglaterra para el Mundial 2026 y está listo para liderar de nuevo el ataque como capitán. Puede hacer historia en Norteamérica al convertirse en el primer jugador con dos Botas de Oro en la cita FIFA.
Está en la mejor posición para lograrlo, tras anotar 61 goles con el Bayern de Múnich en la temporada en la que el equipo ganó la Bundesliga por segunda vez. Esas cifras lo postulan al Balón de Oro, premio que ningún inglés conquista desde Michael Owen en 2001.