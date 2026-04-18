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Harry Winks recibe críticas por su enfrentamiento con aficionados del Leicester tras perder contra el Portsmouth
Escandalosa bronca en Fratton Park
En un vídeo viral se ve a Winks volver al autobús tras perder 1-0. Algunos aficionados se burlaron; otros lo insultaron. El internacional inglés, con diez partidos, respondió airado: «Que os jodan».
El intercambio continuó: gesticulando y gritando, les espetó: «Cállense, lárguense a la mierda».
El jugador de 30 años tuvo que ser escoltado al autobús por el personal del club, mientras el ambiente se tornaba cada vez más tenso con los seguidores que habían viajado con el equipo.
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El Leicester al borde del desastre
Los Foxes viven una temporada pesadilla y ocupan el puesto 23 de la Championship a tres jornadas del final. Tras perder seis puntos en febrero, el equipo de Gary Rowett solo ha ganado dos partidos en 2026 y está cerca de descender a la League One por primera vez desde 2009.
De campeones de la Premier League a la lucha por el descenso
La caída es abrumadora para un club que fue campeón de la Premier League hace solo una década. Perder o empatar contra el Hull City el martes podría confirmarle matemáticamente en tercera división. Solo el colista Sheffield Wednesday ha encajado más que los 65 goles recibidos por el Leicester en esta racha desastrosa.
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Rowett exige orgullo a la plantilla
Tras el partido contra el Portsmouth, el entrenador del Leicester, Rowett, admitió que la situación es grave, pero exigió a sus jugadores que mantuvieran su nivel profesional. Dijo: «Tenemos fe. Debemos demostrarlo con nuestro juego y nuestros resultados. Les dije a los jugadores: “Quizá tengamos que empezar a esperar que nos llegue un poco de suerte de algún otro sitio”, pero no me gusta decir eso como entrenador; no me interesa lo que hagan los demás equipos, me interesa lo que hagamos nosotros».
Insistió en que los jugadores deben darlo todo por su propia reputación, más allá de la clasificación: «Debemos ser profesionales. Si quedaran tres partidos y ya estuviéramos descendidos, yo seguiría queriendo ganarlos; es una cuestión de orgullo y de estándares personales». El martes saldremos al campo y debemos hacer todo lo posible para ganar».