AFP
Traducido por
Harry Redknapp, el favorito para salvar al Tottenham de la lucha por el descenso, mientras Peter Crouch elige a sus candidatos preferidos para sustituir a Igor Tudor
En el norte de Londres se está desarrollando un «escenario apocalíptico»
El Tottenham esperaba un «impulso tras el cambio de entrenador» cuando contrató a Tudor para sustituir a Thomas Frank, pero eso aún no ha sucedido. En cambio, el técnico croata ha visto cómo su equipo encadenaba cuatro derrotas consecutivas, incluida una terrible derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. La Asociación de Aficionados del Tottenham Hotspur ha pedido que se tomen «medidas de emergencia», ya que el equipo se encuentra al borde del descenso a la Championship. Según se informa, los altos cargos del club están molestos por la falta de una identidad táctica clara. Cuando Tudor sustituyó al portero de 22 años Antonin Kinsky tras solo 17 minutos en Madrid, las tensiones alcanzaron su punto álgido. Tudor ni siquiera saludó al joven jugador, visiblemente molesto, al abandonar el terreno de juego, lo que Crouch calificó de «diabólico».
- Getty Images
Crouch critica duramente el trato frío que Tudor ha dispensado a Kinsky
A Crouch no le gustó la falta de empatía del entrenador, a pesar de que Tudor defendió la sustitución como una medida «necesaria» para proteger al jugador. «En cierto modo entiendo la sustitución; de hecho, creo que fue la decisión correcta porque podrían haber remontado el partido», declaró Crouch en exclusiva para Paddy Power. En algunos momentos parecía que iban a hacerlo, así que creo que fue la decisión correcta, pero ignorarlo por completo mientras se retiraba del campo no me pareció bien.
«Me pareció muy duro, y los jugadores se le acercaban para intentar ayudarle, pero el entrenador lo ignoró por completo».
Argumentos a favor de una misión de rescate de Redknapp o Keane
Dado que el experimento de Tudor parece cada vez más insostenible, Crouch cree que los Spurs deben volver a sus raíces nombrando a figuras que inspiren respeto inmediato y comprendan el ADN del club. «No estaría en contra de Harry [Redknapp]; de verdad que no», reflexionó. «Conoce el fútbol al dedillo. Que le rodee alguien joven y enérgico, Robbie Keane, ¿por qué no? ¿Va a ser peor de lo que está pasando ahora mismo? Ni hablar». Crouch también sugirió a Glenn Hoddle o incluso un sensacional regreso de Mauricio Pochettino, aunque señaló que esta última sería probablemente una opción para el verano.
Redknapp dijo que estaría dispuesto a aceptar el puesto en el Tottenham de forma temporal, aunque añadió que el club no se ha puesto en contacto con él.
- Getty Images Sport
Se avecina el enfrentamiento decisivo en Anfield, la última batalla de Tudor
A pesar de la creciente presión, se espera que Tudor dirija al Tottenham en el complicado desplazamiento del domingo a Liverpool. Sin embargo, el panorama es sombrío, y Crouch prevé una posible «paliza» que, con toda seguridad, pondría fin al mandato de Tudor. «No veo de ninguna manera que el Tottenham consiga un buen resultado. Creo que podría ser el último partido de Igor Tudor», advirtió. Si no se muestra garra en Anfield, la directiva no tendría más remedio que actuar antes del partido de vuelta contra el Atlético. Con una «lucha encarnizada» por la permanencia en la Premier League en el horizonte, el club debe decidir si puede permitirse esperar más antes de hacer otro cambio en el banquillo.
Anuncios