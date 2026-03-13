Harry Redknapp, el favorito para salvar al Tottenham de la lucha por el descenso, mientras Peter Crouch elige a sus candidatos preferidos para sustituir a Igor Tudor

A Crouch no le gustó la falta de empatía del entrenador, a pesar de que Tudor defendió la sustitución como una medida «necesaria» para proteger al jugador. «En cierto modo entiendo la sustitución; de hecho, creo que fue la decisión correcta porque podrían haber remontado el partido», declaró Crouch en exclusiva para Paddy Power. En algunos momentos parecía que iban a hacerlo, así que creo que fue la decisión correcta, pero ignorarlo por completo mientras se retiraba del campo no me pareció bien.

«Me pareció muy duro, y los jugadores se le acercaban para intentar ayudarle, pero el entrenador lo ignoró por completo».