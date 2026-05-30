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¿Harry Maguire se va a Italia? El defensa del Manchester United habría sido «ofrecido» a un grande de la Serie A pese a su reciente renovación
Un veterano de los Red Devils busca trabajo en Italia
Según «La Gazzetta dello Sport», los directivos del Inter, Beppe Marotta y Piero Ausilio, reciben llamadas de todo el mundo mientras planifican la próxima temporada. La última propuesta llega de la Premier League: Harry Maguire, quien en 2019 se convirtió en el defensa más caro del mundo tras fichar por el United por 80 millones de libras, podría ser la solución para el gigante italiano.
El central inglés, con contrato en Old Trafford hasta 2027, ve amenazada su continuidad en el United. Quedó fuera de la lista mundialista de Thomas Tuchel y arrastra una lesión en el muslo, por lo que un cambio de aires en Italia podría convenirle.
«Me critican porque soy el capitán del United y salgo en los titulares. Inventan historias falsas para conseguir clics», declaró Maguire al referirse al intenso escrutinio que ha enfrentado a lo largo de los años.
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Otro rival por delante de Maguire
Aunque el posible fichaje de Maguire por el San Siro es muy atractivo, el Inter se centra en otros objetivos. Oumar Solet, del Udinese, lidera la lista. Los nerazzurri ven en el francés de 26 años al defensa moderno ideal para el sistema de Cristian Chivu. En la Serie A ha demostrado ser uno de los centrales más destacados con el balón.
El club, respaldado por Oaktree, planea ofrecerle un contrato hasta 2031 para garantizar un activo joven y valioso que aporte estabilidad deportiva y financiera. Su versatilidad, ya sea como central clásico o como tercer central en defensa de tres, lo prefiere sobre el veterano Maguire.
La fuga de defensas obliga al Inter a actuar
La defensa necesita refuerzos por las próximas salidas de Francesco Acerbi, cuyo contrato acaba, y de Stefan de Vrij. Con el Scudetto y la Coppa Italia en juego, Chivu busca centrales que rindan desde el primer día.
La experiencia de Maguire podría cubrir ese hueco, aunque su reciente historial de lesiones preocupa: jugó 25 partidos y participó en cuatro goles en la temporada 2025-26, pero un problema recurrente en el muslo mermó su regularidad.
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Una larga tradición de escrutinio en Old Trafford
Si Maguire se marcha a Italia, dejará un legado complejo en Manchester: liderazgo y enorme presión. En sus 237 partidos con el United ha sufrido constantes críticas en redes, y en 2022 recibió una amenaza de bomba en su casa. Estos episodios han mermado al defensa, que ha tenido que defender su reputación.
Pese a las «noticias falsas» que él mencionó, su trayectoria es innegable, y la Serie A suele revitalizar a defensas de la Premier como Chris Smalling o Fikayo Tomori.