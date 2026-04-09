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Harry Maguire se revela como el mejor golfista del Manchester United mientras los «Red Devils» pronostican al ganador del Masters
Sus compañeros de equipo coronan a Maguire como el rey del golf.
La revelación de las habilidades golfísticas de Maguire llega en un momento de estabilidad profesional para el jugador de 33 años. El United anunció recientemente que Maguire ha firmado un nuevo contrato hasta 2027, recompensa a su buen nivel bajo el interino Michael Carrick. Aunque está sancionado tras la roja contra el Bournemouth y se perderá el duelo con el Leeds, sigue siendo un líder clave en la lucha por la Liga de Campeones. Y su buen momento no se queda en el campo: sus compañeros lo acaban de nombrar mejor golfista del club.
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Seguro en el campo, seguro en el tee
En declaraciones a los medios oficiales del club, Mason Mount y el portero Senne Lammens coincidieron al nombrar al mejor golfista de la plantilla. Mount respondió sin dudar: «Harry Maguire». Aunque Noussair Mazraoui bromeó al incluir a Mount en la conversación, el excentrocampista del Chelsea insistió: «Ese día quizá un poco, pero él es mejor que yo».
En declaraciones a Sky Sports, el belga lo confirmó: «El mejor es Harry Maguire; es muy constante y apenas falla, justo lo que se busca en un golfista».
Los Red Devils se reparten la gloria del Masters
Con el Masters 2026 en Augusta National a la vista, las estrellas del United apuestan por quien llevará la chaqueta verde. En el vestuario, Lammens eligió a un jugador de gran potencia: «Espero que sea Bryson DeChambeau; he visto su canal de YouTube Golf y deseo que se recupere y gane el Masters».»
Mount, en cambio, eligió al británico Justin Rose para recuperar la gloria, y Mazraoui, algo indeciso sobre el panorama actual, terminó escogiendo a Rory McIlroy.
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La atención vuelve a centrarse en la rivalidad con el Leeds.
Aunque la polémica de la chaqueta verde ha sido una distracción, el United se mantiene concentrado en la recta final de la Premier League. Con mucho en juego para la clasificación europea, el foco vuelve al campo para el esperado duelo contra el Leeds United el lunes. Aunque Maguire verá el partido desde la banda, su influencia sigue siendo fuerte. Estos animados debates en el vestuario muestran que la moral del equipo está por las nubes. Los Red Devils confían en traducir esa mentalidad ganadora en tres puntos clave el día del partido.