Harry Maguire revela lo que realmente piensa del exentrenador del Manchester United, Rubén Amorim

Amorim fue destituido en enero tras una etapa complicada de 14 meses en la que solo logró 24 victorias en 63 partidos, y en la que sus decisiones tácticas y la selección de la plantilla fueron objeto de críticas constantes. En declaraciones a The Mirror, Maguire defendió a su antiguo entrenador y afirmó: «Creo que Rubén se portó muy bien conmigo. Jugué prácticamente todos los partidos con Rubén cuando estaba en forma. No tengo nada malo que decir de Ruben. Me cae muy bien, creo que tiene ideas geniales. Simplemente, esas ideas no funcionaron en el Manchester United. Estoy convencido de que seguirá adelante y tendrá una carrera increíble, y en su próximo club probablemente ganará muchos, muchos partidos de fútbol.

«Hablé con él cuando se marchó. Nos deseó lo mejor a todos. Estoy seguro de que se habría sentido mal, pero sé que aún es muy, muy joven y estoy seguro de que va a lograr grandes cosas como entrenador».