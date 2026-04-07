¡Harry Maguire no se va a ir a ningún sitio! El resurgido defensa del Manchester United firma un nuevo contrato y culmina así un notable cambio de rumbo bajo la dirección de Michael Carrick

Maguire llegó al United procedente del Leicester City por 80 millones de libras en el verano de 2019, una cifra que, a día de hoy, sigue siendo el récord de traspaso pagado por un defensa. En menos de seis meses, el central fue nombrado capitán del equipo por el entonces entrenador, Ole Gunnar Solskjaer.

Aunque recibió algunas críticas durante su temporada de debut 2019-20, así como al inicio de la siguiente campaña, tras un sonado arresto en Grecia, Maguire se consagró como uno de los mejores defensas de la Premier League cuando el United terminó segundo en 2020-21. Fue una pieza clave de la selección inglesa que quedó subcampeona en la Eurocopa 2020 de ese verano.

Pero Maguire volvió a ser criticado por su rendimiento a nivel de club en la temporada 2021-22 y su popularidad se resintió enormemente durante las dos temporadas siguientes. Erik ten Hag le retiró la capitanía del United en 2023, y Bruno Fernandes asumió el brazalete. No obstante, Maguire siguió siendo una pieza clave en las victorias del United en la Copa de la Liga y la Carabao Cup en 2023 y 2024, respectivamente, al tiempo que volvió a la alineación titular bajo las órdenes de Ruben Amorim.

Sin embargo, ha sido bajo la dirección de Michael Carrick donde Maguire ha recuperado verdaderamente su mejor forma, lo que le ha valido volver a ser convocado por la selección inglesa para los partidos internacionales de marzo. Con el jugador de 33 años de nuevo en el centro de la defensa, el United va camino de terminar tercero en la Premier League y clasificarse para la Liga de Campeones.