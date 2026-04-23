El Bayern de Múnich mantiene su opción de lograr el doblete nacional tras vencer 2-0 al Bayer Leverkusen en semifinales de la Copa de Alemania. El equipo de Vincent Kompany viajará a Berlín para la final por primera vez desde 2020, tras dominar el partido desde el inicio.
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¡Harry Kane ya tiene 52 goles! El delantero inglés marcó para que el Bayern venciera al Bayer Leverkusen y mantenga vivo el sueño del triplete
El Bayern se clasifica para la final de la Copa de Alemania
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Kane rompe el empate en un partido en el que su equipo se mostró superior
La presión bávara dio resultado en el 22’: Musiala centró desde la derecha, Díaz dejó pasar y Kane marcó de volea. Es su gol 52 esta temporada.
En el descuento, Leon Goretzka asistieron a Díaz en un contraataque y el extremo sentenció el 2-0. El Bayern aguarda al ganador de Stuttgart o Friburgo para la final en Berlín.
«Teníamos el control»
La victoria mantiene vivas las esperanzas del Bayern de ganar todos los títulos que quedan esta temporada y también pone a Kane en camino de conseguir aún más trofeos. Tras el partido, declaró en la página web oficial del club: «Ha sido una actuación sólida de principio a fin. Nuestra forma de jugar y cómo recuperamos el balón en zonas adelantadas nos creó buenas ocasiones en ambas partes. Lo único que podríamos haber hecho mejor es marcar más goles. Los últimos 10 minutos fueron algo tensos, pero en general tuvimos el control y no crearon muchas ocasiones».
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El camino hacia el triplete
Con Kane batiendo récords de goles y el equipo mostrando solidez defensiva bajo Kompany, el triplete sigue siendo posible. Kompany podría rotar contra el Mainz en la Bundesliga, ya ganada, y el Bayern enfrentará al París Saint-Germain en semifinales de la Liga de Campeones la próxima semana.