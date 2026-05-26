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Harry Kane y Michael Olise rechazaron fichar por el PSG, que temía convertirse en un «club pequeño» sin Messi, Mbappé y Neymar
Dudas sobre el proyecto tras la marcha de las superestrellas
El prestigio del París Saint-Germain sufrió un duro golpe al terminar la era de los «Galácticos». Tras las salidas de Messi, Neymar y, finalmente, Mbappé, el campeón francés tuvo dificultades para convencer a la élite europea de que seguía siendo un destino de primer nivel.
Internamente se admite que muchos, incluidos jugadores, creían que el club volvería a ser “pequeño”.
Esa incertidumbre se notó en la búsqueda de nuevos fichajes, quienes prefirieron otras ligas con más garantías deportivas. A la directiva le costaba vender un proyecto de futuro mientras los pilares de su identidad global partían en poco tiempo, dejando un vacío de estrellas en el Parque de los Príncipes.
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Kane priorizó el éxito inmediato en Europa
Según L'Equipe, Kane era prioridad para el PSG, que buscaba reemplazar sus delanteros partientes. El club negoció con su círculo cercano —hermano y padre—, pero la oferta no convenció al delantero.
Una fuente del PSG explicó: «A su edad, Kane quería fichar por un club capaz de ganar la Liga de Campeones ya. No creía en el proyecto del PSG». Así, el inglés escogió la estabilidad del Bayern, y el PSG siguió sin un sucesor de renombre.
Olise siguió el modelo del Bayern
El rechazo no afectó solo a estrellas veteranas como Kane; jóvenes talentos también prefirieron el equipo de la Bundesliga. Olise, figura en el Crystal Palace, valoró sus opciones y optó por asegurar su crecimiento lejos de París. Finalmente se unió a Kane en el Allianz Arena en un fichaje multimillonario.
Fuentes del PSG admiten que poco pudieron hacer una vez que el jugador decidió marcharse. El club señaló: «Dependía de él tomar su decisión. Sopesó las cosas y, al igual que otros, eligió otro proyecto».
- AFP
Un nuevo amanecer con Luis Enrique
A pesar de esos sonados desaires, la percepción en París ha cambiado tras un periodo de reinvención táctica. La identidad colectiva forjada por Luis Enrique ha ayudado a recuperar parte de la reputación dañada del club.
Aunque Kane y Olise temían que el club se encogía, ahora hay un grupo más unido que ya rinde mejor en Europa y calla a los escépticos.
Ahora sigue una estrategia de fichajes más centrada, sin obsesionarse con estrellas y buscando un plantel equilibrado. Una norma interna establece que cada salida se compense con una incorporación, lo que mantiene la competitividad sin recurrir a fichajes “ostentosos”.