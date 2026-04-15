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Harry Kane y el Bayern Múnich están listos para levantar el nuevo trofeo de la Bundesliga tras asegurar su segundo título consecutivo
Espacio para la próxima generación
La Liga Alemana de Fútbol (DFL) ha ampliado el trofeo de la Bundesliga al quedarse sin espacio. El anillo exterior de plata se reemplazó por uno mayor para poder grabar a los futuros campeones durante las próximas tres décadas.
Según la web oficial de la Bundesliga, el fabricante de plata Koch & Bergfeld realizó el trabajo por encargo de la liga, añadiendo espacio para los próximos 30 años de historia del fútbol alemán. Ahora el anillo lleva cinco bandas de plata, frente a las tres visibles en la versión usada durante el título del Bayer Leverkusen en 2023-24 y el posterior del Bayern en 2024-25.
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Heavy metal para Kane & Co
El trofeo ha crecido junto con su legado. Tras la última restauración, la Meisterschale pesa más de 11 kg y mide 56 cm de diámetro. Sigue siendo itinerante: el original queda en manos del campeón vigente, mientras que réplicas se exhiben en las vitrinas de los antiguos ganadores. No es la primera vez que el escudo visita el taller. Diseñado en 1949 por Elisabeth Treskow para reemplazar la estatua de «Victoria» desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial, el trofeo lleva grabados todos los campeones desde el VfB Leipzig en 1903. La DFL confirmó que, en esta ocasión, se desmontó y restauró por completo para recuperar su esplendor original.
Historia del escudo de cultivo
La primera reforma importante tuvo lugar en 1981, cuando se añadió un anillo de plata con cinco cabujones de turmalina engastados en oro. En 2009 se incorporaron cinco placas grabadas más grandes para aumentar la superficie, versión que se mantuvo hasta que la temporada 2025-26 requirió nuevas modificaciones.
El trofeo, que considera las anomalías de la historia del fútbol alemán —con doble grabado para 1922 y un hueco para 1904, cuando se suspendió el campeonato—, mantiene todos estos detalles en el nuevo anillo de mayor tamaño, garantizando que el linaje del fútbol alemán permanezca intacto para que Kane y sus contemporáneos se unan a él.
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La cita del Bayern con el destino
El equipo de Kompany estrenará el trofeo renovado el 16 de mayo, tras su último partido en casa contra el Colonia. El Bayern lidera la Bundesliga con 12 puntos de ventaja a falta de solo cinco jornadas. Si todo sigue así, el portero Manuel Neuer sacará a su equipo al campo para recoger el escudo ampliado ante el público del Allianz Arena. Para Kane, el gran trofeo será otro hito en su etapa alemana. Tras romper la maldición de su vitrina la temporada pasada, el delantero se prepara para formar parte de la primera generación que quedará inmortalizada en el anillo ampliado. Asegurada en unos 50 000 €, la Meisterschale sigue siendo el máximo galardón del deporte alemán, lista para décadas más de competición.