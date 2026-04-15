Harry Kane y el Bayern Múnich están listos para levantar el nuevo trofeo de la Bundesliga tras asegurar su segundo título consecutivo

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) ha ampliado el trofeo de la Bundesliga al quedarse sin espacio. El anillo exterior de plata se reemplazó por uno mayor para poder grabar a los futuros campeones durante las próximas tres décadas.

Según la web oficial de la Bundesliga, el fabricante de plata Koch & Bergfeld realizó el trabajo por encargo de la liga, añadiendo espacio para los próximos 30 años de historia del fútbol alemán. Ahora el anillo lleva cinco bandas de plata, frente a las tres visibles en la versión usada durante el título del Bayer Leverkusen en 2023-24 y el posterior del Bayern en 2024-25.