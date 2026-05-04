Harry Kane tiene un trato especial en la selección inglesa que Jude Bellingham nunca tendrá, y Joe Cole responde sobre la «demasiada dependencia»

Cole, con 56 partidos internacionales, dijo a GOAL al valorar a Kane: «No diría que dependemos demasiado de él. Es el único insustituible.

Si Bellingham se lesiona, hay recambios como Cole Palmer, Morgan Rodgers o Phil Foden. No ocurre lo mismo con ningún otro, ni siquiera con [Jordan] Pickford: si entra [James] Trafford, el nivel se mantiene.

Con todo respeto hacia los demás delanteros, ellos son diferentes. Como analizó Thomas Tuchel en el Bayern, si Harry actúa como ‘9’ y tiene a Gordon o Rashford por un lado, y a Saka o Madueke por el otro, son jugadores que se suman al ataque. Además, Bellingham llega desde el centro del campo.

Todos los demás pueden ser sustituidos, Harry no. Watkins no puede hacer lo que él hace: ocupar el espacio justo y ser tan letal».