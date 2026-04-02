Harry Kane tiene en vilo al Bayern de Múnich con respecto a su estado físico, mientras se acerca el duelo decisivo de la Liga de Campeones contra el Real Madrid

La decisión de dejar a Kane fuera del partido contra el Friburgo es una decisión meditada. El Bayern está centrado en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Bernabéu, que se disputará tan solo tres días después de su encuentro de liga. Los responsables del club están deseando que su delantero esté al 100 % para el desplazamiento a España. Con nueve puntos de ventaja en la lucha por el título de la Bundesliga y entre los favoritos para ganar la Champions League, la directiva no está dispuesta a arriesgarse a un contratiempo a largo plazo para un jugador del que Uli Hoeness afirmó recientemente que «vale 250 millones de euros».