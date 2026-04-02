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Harry Kane tiene en vilo al Bayern de Múnich con respecto a su estado físico, mientras se acerca el duelo decisivo de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
El parón internacional trae consigo preocupaciones por las lesiones
El Bayern afronta una espera llena de nerviosismo respecto a la disponibilidad de Kane para su regreso a la competición nacional este fin de semana. El jugador de 32 años se vio obligado a perderse el reciente partido amistoso de Inglaterra contra Japón, que terminó con una derrota por 1-0 para los Tres Leones, y la FA calificó esta decisión como una medida de precaución debido a una «leve lesión». A pesar del optimismo inicial, la situación se ha complicado tras el regreso del delantero a Baviera. Según Sky Sports en Alemania, Kane ha mostrado molestias en el tobillo lo suficientemente importantes como para requerir reposo, y se espera que se pierda el partido contra el Friburgo del sábado.
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Medidas de precaución para el capitán de Inglaterra
La selección inglesa intentó restar importancia a la gravedad de la lesión durante el parón internacional, pero ahora la atención se centra en la disponibilidad a largo plazo de Kane para su club. En un comunicado publicado en X, la cuenta oficial de Inglaterra aclaró la situación del delantero: «Harry Kane descansa esta noche por precaución tras sufrir una pequeña molestia en el entrenamiento, pero permanece con la selección para someterse a más pruebas».
La gloria en la UCL sigue siendo la prioridad
La decisión de dejar a Kane fuera del partido contra el Friburgo es una decisión meditada. El Bayern está centrado en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Bernabéu, que se disputará tan solo tres días después de su encuentro de liga. Los responsables del club están deseando que su delantero esté al 100 % para el desplazamiento a España. Con nueve puntos de ventaja en la lucha por el título de la Bundesliga y entre los favoritos para ganar la Champions League, la directiva no está dispuesta a arriesgarse a un contratiempo a largo plazo para un jugador del que Uli Hoeness afirmó recientemente que «vale 250 millones de euros».
- AFP
¿Y ahora qué?
Mientras Kane continúa recuperándose de su lesión, el Bayern se preparará para enfrentarse al Friburgo el sábado. El Bayern ocupa actualmente el primer puesto de la Bundesliga, con nueve puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Tras ese partido, viajará a España para enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones.