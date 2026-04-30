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Adhe Makayasa

Traducido por

Harry Kane tenía «malos hábitos» en el Tottenham, revela Mauricio Pochettino en una sincera conversación con el delantero del Bayern de Múnich

H. Kane
M. Pochettino
Tottenham
Premier League
Bayern Múnich
Bundesliga

Mauricio Pochettino habló sobre su etapa en el Tottenham, donde ayudó a Harry Kane a superar malos hábitos y llegar a la cima. El exentrenador reveló que una charla sobre profesionalidad transformó al delantero de suplente en un goleador de élite.

  • De cuarta opción a figura mundial

    Cuando Pochettino llegó a White Hart Lane en 2014, Kane no destacaba y era un delantero secundario. El técnico argentino vio que, pese a su determinación, los hábitos fuera del campo limitaban su potencial. Con un riguroso programa de entrenamiento y cambios en su estilo de vida, el cuerpo técnico impulsó su evolución hasta convertirlo en el máximo goleador de la historia del Tottenham.

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    Corregir los defectos

    Pochettino explicó que el ascenso de Kane no fue inmediato y que requirió un cambio significativo en la forma en que el jugador abordaba su trabajo a diario. El entrenador destacó la inteligencia del delantero para aceptar críticas constructivas y ajustar su dieta y preparación física.

    En una charla con el pódcast Stick to Football, recordó: «Cuando Tim Sherwood se fue y nosotros llegamos, Harry Kane era el tercer o cuarto delantero. Desde el primer día vimos que tenía una mentalidad ganadora.

    No tenía los mejores hábitos, pero habló con nosotros, mostró inteligencia y pronto los cambió (entrenamiento, alimentación, etc.). Nos sentimos orgullosos, pero son él y su entorno quienes le han llevado al éxito».

  • Un amor duradero por el norte de Londres

    Pochettino, que ahora prepara a la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026, recordó su vínculo con la Premier League y el Tottenham. Aseguró que su filosofía sigue en sintonía con el fútbol inglés.

    Al referirse a su afecto por el proyecto de los Spurs y a la posibilidad de regresar, añadió: «Algún día, sí, porque adoro Inglaterra. Mi perfil como persona y entrenador encaja a la perfección con la Premier League, su cultura y filosofía.

    «Adoro al Tottenham. Fue una parte fundamental de mi carrera y de mi vida personal. Desde mi experiencia allí, puedo asegurar que es uno de los clubes más grandes del mundo; siempre competimos con los mejores».

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    Foco en el Mundial y dominio alemán

    Pochettino se centra en dirigir a la selección anfitriona en el Mundial de este verano, torneo que puede definir su legado. Mientras, su exalumno Kane brilla en Alemania tras ganar dos Bundesligas consecutivas con el Bayern y mantener su alto promedio goleador. Aunque el técnico aspira a volver a la Premier, ambos buscan títulos en los escenarios mundial y europeo.

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