Tras el espectacular PSG 5-4 Bayern, Harry Kane elogió a los defensas de ambos equipos pese a los nueve goles. Wayne Rooney, leyenda del United, no estuvo de acuerdo, según laBBC.
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Harry Kane recibe críticas tras unas declaraciones llamativas: «Me encanta Kane, pero...»
Kane marcó un penalti en la primera parte y asistieron el 5-4 de Luis Díaz, pero sus declaraciones postpartido sorprendieron. El capitán elogió a las defensas de ambos equipos a pesar de los nueve goles.
«Se vio a dos equipos que atacan y transicionan a un alto nivel», declaró el delantero inglés a Amazon Prime. «Se defendió de forma fantástica, aunque se marcaron nueve goles. A veces los delanteros salen ganando, pero la última línea fue excelente hoy», concluyó Kane.
Rooney, exinternacional en 112 ocasiones, rechazó la declaración: «Adoro a Harry Kane, pero es imposible elogiar a sus defensas», afirmó la leyenda del Manchester United. «Quizá, al ser sus compañeros, intenta darles confianza para la próxima semana. Pero las defensas de ambos equipos fueron muy malas», concluye Rooney.
El exinternacional inglés cuestionó la táctica de ambos entrenadores. «Con 5-2, Luis Enrique debería haber dicho: “cerrad el partido”», afirmó Rooney. «Pero buscaron más goles. Y Kompany tiene un equipo muy ofensivo. Vimos una defensa inmadura, increíble».
No todos compartieron las críticas de Rooney. En CBS Sports, Carragher afirmó que los goles eran tan buenos que resultaba imposible detenerlos: «No es que los defensas hicieran el ridículo; el juego ofensivo fue tan alto que los goles parecían inevitables». Thierry Henry se sumó: «La gente se queja de que el fútbol es aburrido. Este partido no fue nada aburrido», afirmó la leyenda del Arsenal.