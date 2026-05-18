Tras celebrar el 35.º título liguero del Bayern con la goleada 5-1 al Colonia, Kane ya apunta al récord de goles en una temporada de la Bundesliga, en poder de Lewandowski con 41 tantos en 2020-21.

Desde el Rathausbalkon, donde el club celebró el título, el jugador de 32 años lo confirmó: «Ese es el objetivo. Depende de jugar mucho y mantenerme en forma. El récord no es imposible».