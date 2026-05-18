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Harry Kane quiere superar el récord de goles en la Bundesliga de Robert Lewandowski la próxima temporada, y el delantero del Bayern de Múnich asegura que «no es en absoluto imposible»
El goleador apunta a la corona de Lewandowski
Tras celebrar el 35.º título liguero del Bayern con la goleada 5-1 al Colonia, Kane ya apunta al récord de goles en una temporada de la Bundesliga, en poder de Lewandowski con 41 tantos en 2020-21.
Desde el Rathausbalkon, donde el club celebró el título, el jugador de 32 años lo confirmó: «Ese es el objetivo. Depende de jugar mucho y mantenerme en forma. El récord no es imposible».
- AFP
A la caza de la esquiva marca de los 42 goles
Para superar a Lewandowski, Kane debe marcar al menos 42 goles en una temporada de 34 partidos. Es un reto enorme, pero sus números en Múnich muestran que puede lograrlo: en tres cursos ha alcanzado los 36 goles en dos ocasiones, aunque el pasado se quedó en 26. Aun así, su estado de forma sigue siendo un dolor de cabeza para las defensas rivales.
La eficacia resulta decisiva: Kane aún no ha jugado 34 partidos de Bundesliga, mientras que Lewandowski marcó 41 en solo 29. Para lograrlo deberá elevar su promedio, aunque ya superó el registro global de Lewandowski en una sola temporada: su hat-trick ante el Colonia lo llevó a 58 goles, por encima de los 55 del polaco.
Negociaciones contractuales y reivindicaciones de igualdad salarial
Fuera del campo, Kane busca un compromiso a largo plazo con el club. Negocia una renovación hasta 2030, pero las condiciones económicas aún se discuten. Quiere un salario similar al de su compañero Jamal Musiala.
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En busca de más títulos
Para Kane, los premios individuales son secundarios; se mudó a Alemania para ganar grandes títulos. Ya con dos ligas, se prepara para la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart el 23 de mayo. Triunfar en Berlín completaría el doblete nacional y justificaría aún más su salida del Tottenham en 2023.
Además, el capitán de Inglaterra quiere ganar Europa: su entorno asegura que ve factible conquistar la Liga de Campeones con el Bayern, sobre todo por la actual dinámica del equipo bajo Vincent Kompany.