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Harry Kane «querrá, en parte, volver» a la Premier League, opina la leyenda inglesa Peter Reid, quien defiende su fichaje y explica qué hace especial al delantero
Kane bate récords y logra cifras impresionantes tanto con su club como con la selección
Kane, máximo goleador de la historia del Tottenham, salió de su zona de confort al fichar por el Bayern en verano de 2023 para acabar con su «maldición de los trofeos».
En el Allianz Arena cortó esa racha: ya es bicampeón con la Supercopa y la DFB-Pokal, y suma tres Botas de Oro de la Bundesliga.
En el Bayern ha mantenido un nivel excepcional: ha marcado en 146 de 147 partidos y estableció su récord personal con 61 goles en la 2025-26. Ahora negocia un contrato hasta 2027, pero se pregunta cuánto tiempo seguirá en Baviera.
Se habla de su renovación en Múnich, de un traspaso a la MLS que le abriría las puertas de la NFL y, por supuesto, de un posible regreso a Inglaterra.
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¿Volverá Kane, exdelantero del Tottenham, a jugar en la Premier League?
En la mayor subasta mundial sobre la Copa del Mundo —organizada por BUDDS, la principal casa británica de subastas de objetos deportivos—, el exjugador de los «Tres Leones» Reid respondió a GOAL sobre un posible regreso de Kane a la Premier League: «Creo que, en parte, querrá volver.
Le quedaría genial la camiseta azul del Everton; imagínatelo corriendo por el Hill Dickinson. Es un jugador de primera y seguro que volverá a la Premier League».
Sobre sus cualidades, añadió: «Lo mejor de Kane es que no solo marca, sino que crea goles. Es inteligente, se mueve entre líneas y es difícil de marcar. Como rematador está a la altura de los mejores, es excepcional.
«Ojalá ganemos: tenemos mucho poder ofensivo, aunque atrás no sé cómo estamos. Francia parte como favorita por su plantilla, pero con Kane y Declan Rice tenemos opciones. Él es de primera categoría».
¿Tiene Inglaterra suficientes jugadores decisivos en su plantilla para el Mundial 2026?
Han pasado 60 años desde que Inglaterra ganó un título internacional. Las leyendas de 1966 siguen siendo únicas en los récords.
Ahora, una de las camisetas de ese día histórico en Wembley saldrá a subasta. Se espera que la camiseta de repuesto de Martin Peters —autor del segundo gol en la final 4-2 ante Alemania Occidental— alcance entre 30 000 y 50 000 libras.
Quizá algún día los recuerdos de Kane valgan lo mismo, y será tarea de la generación de 2026 demostrar que puede unirse a los inmortales y ganar el mayor premio del fútbol.
Al preguntársele si Thomas Tuchel cuenta con suficientes jugadores decisivos, habida cuenta de que dejó fuera a Morgan Gibbs-White, Cole Palmer y Phil Foden, Reid, con 13 partidos internacionales, afirmó: «Yo habría elegido a Foden. Pero es cuestión de opiniones. En cuanto a creatividad, con [Bukayo] Saka estaremos bien. Admiro a [Marcus] Rashford; tiene algo especial y ahora debe demostrarlo. Tenemos calidad ofensiva y marcaremos goles. Estoy convencido».
- BUDDS Auctions
¿Podrán Kane y su equipo crear recuerdos mágicos y acabar con 60 años de sufrimiento?
Reid jugó con Inglaterra en el Mundial de 1986 y estuvo en el partido de cuartos contra Argentina, cuando Diego Maradona marcó el gol de la «Mano de Dios» y otro considerado uno de los mejores de la historia.
Este verano se crearán nuevos recuerdos en el escenario más grandioso, con jugadores como Kane y compañía, mientras aficionados de todo el mundo esperan a sus nuevos héroes.
La subasta de la Copa del Mundo deBUDDS se celebrará el 25 de junio de 2026, con una subasta en línea por tiempo limitado que comenzará el 2 de junio. Más información aquí; para una valoración en línea gratuita de cualquier objeto de recuerdo deportivo, haz clic aquí.