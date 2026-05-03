Harry Kane podría ganar el Balón de Oro sin triunfar en el Mundial, opina Alan Shearer, quien compara al trío ofensivo del Bayern con el ‘MSN’ de Messi, Suárez y Neymar

Shearer, máximo goleador de la Premier League, dijo a Betfair: «Harry Kane puede ganar el Balón de Oro este año pese a no tener títulos internacionales.

Todos dijimos que no estuvo a la altura en la Euro 2024 y que le costó recuperar su mejor forma. Sin embargo, lo que quedó claro el martes es cómo juega el Bayern con él y la intensidad que le rodea. Cuando se retrasa —a veces hasta su propio área— siempre tiene compañeros cerca.

«Cada vez que recibe el balón, se ve a los jugadores que le rodean y el ritmo que les rodea».