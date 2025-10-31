¿Harry Kane plantará un bosque? La marca de ropa deportiva de la estrella del Bayern Múnich, Reflo, hace una promesa increíble para el enfrentamiento de la FA Cup entre el Luton de Jack Wilshere y el Forest Green Rovers de Robbie Savage
- Getty Images Sport
Wilshere y Savage se enfrentarán en un llamativo duelo de la FA Cup
Todas las miradas estarán puestas en Kenilworth Road el viernes por la noche cuando Luton Town reciba a Forest Green Rovers en la FA Cup. El partido ha capturado la imaginación mientras los dos famosos entrenadores del club se preparan para enfrentarse en la línea de banda.
Tras su nombramiento a principios de este mes, el excentrocampista del Arsenal Jack Wilshere espera que su equipo de Luton pueda superar a un Forest Green dirigido por el exjugador de Leicester City y Birmingham City, Robbie Savage.
En su primer papel como entrenador a tiempo completo, Wilshere ha llevado a Luton a dos victorias en sus tres primeros partidos a cargo, mientras que Savage, quien fue nombrado en julio, ha llevado a Forest Green al quinto lugar en la tabla de la National League.
Luton y Forest Green lideran la iniciativa de sostenibilidad en el fútbol
Sin embargo, las apuestas han aumentado después de que se lanzara una iniciativa fantástica antes del juego. Reflo - una marca de ropa deportiva que está en una misión para cambiar la ropa deportiva - se ha comprometido a plantar un mínimo de 1,000 árboles después del partido, además de otros 1,000 árboles por cada gol anotado durante el tiempo reglamentario.
En lo que se está llamando ‘El Derby de Reflo’, Luton y Forest Green - los dos clubes socios de la compañía de ropa - saldrán al campo con uniformes hechos de materiales reciclados. El encuentro tiene más significado para Forest Green, que celebra 10 años como un club completamente vegano y el único equipo en el fútbol mundial en usar un uniforme de fútbol certificado por la Sociedad Vegana, producido por Reflo.
Luton también está liderando la carga por la sostenibilidad en el fútbol, habiéndose comprometido a plantar un árbol por cada gol anotado mientras usan su tercer uniforme. Los Hatters también tienen como objetivo hacer que su nuevo Estadio Power Court - que actualmente está en construcción antes de convertirse en su nueva casa en 2028-29 - sea lo más respetuoso con el medio ambiente posible.
- Reflo
Forest Green y Reflo explican la iniciativa antes del partido
Tras la promesa de Reflo de plantar un mínimo de 1,000 árboles después del llamativo empate de la FA Cup, Dale Vince, CEO de Forest Green, dijo: "Tan pronto como nos tocó jugar contra Luton, sabíamos que este sería un partido de FA Cup extra especial entre los únicos dos equipos que usan el equipo de juego de Reflo.
"La sostenibilidad está en el centro de todo lo que hacemos en FGR, mostrando cómo los deportes pueden y deben volverse sostenibles, incluyendo el primer equipo vegano certificado del mundo con Reflo. Este encuentro es la perfecta celebración de nuestro viaje único y plantar miles de árboles como parte de este juego es algo de lo que estamos orgullosos de ser parte."
Y Rory MacFadyen, cofundador de Reflo, dijo: "Este partido es más que fútbol, es una celebración del progreso. Ver a ambos clubes socios, Luton y Forest Green Rovers, enfrentarse en televisión en vivo, ambos vistiendo Reflo, es increíblemente especial. Estamos orgullosos de marcarlo plantando 1,000 árboles por cada gol anotado, creando un impacto duradero que va más allá del campo. El fútbol tiene un poder único para inspirar el cambio, y esto es prueba de que la sostenibilidad y el deporte pueden prosperar juntos."
Lo que Kane dijo después de convertirse en embajador de Reflo en 2024
Un hombre que estará atento a los acontecimientos en Kenilworth Road será el delantero de Bayern e Inglaterra Kane, quien se convirtió en inversor y embajador de Reflo en 2024.
Después de unirse a la empresa, dijo: "Estoy encantado de unirme al equipo aquí en Reflo. Su dedicación a la sostenibilidad y el rendimiento en el golf es inspiradora y se alinea perfectamente con todo lo que creo, tanto dentro como fuera del campo.
"Las decisiones correctas cuando se trata de crear un legado sostenible para mi familia son importantes, y después de haber probado Reflo durante más de un año, sé lo buenos que son, y siento que se va a hacer más grande a medida que aprendamos más sobre cómo hacer ropa de rendimiento que sea buena para el medio ambiente.
"Como futbolista, entiendo la importancia de empujar los límites y establecer nuevos estándares, y eso es exactamente lo que Rory y el equipo me han mostrado. La visión para la marca es increíble, y estoy ansioso por ser parte de ella."
- Getty Images Sport
Kane busca continuar su racha de buen rendimiento contra el Leverkusen
Mientras tanto, Kane buscará continuar su notable forma goleadora cuando el Bayern reciba al Bayer Leverkusen en la Bundesliga el sábado. El jugador de 32 años ha anotado 22 goles en solo 14 partidos en todas las competiciones para el equipo de Vincent Kompany, que ha ganado todos sus partidos en la temporada 2025-26. El Bayern está actualmente en la cima de la liga alemana, cinco puntos por delante del RB Leipzig, que ocupa el segundo lugar.