Harry Kane, «perfecto para el Real Madrid» y «cualquier equipo del mundo», mientras el Bayern de Múnich espera la decisión del delantero de 50 goles sobre la renovación de su contrato

Aunque el talento de Kane nunca ha estado en duda, algunos críticos se preguntan si su estado físico será un problema en los últimos años de su carrera. Llorente recordó los problemas de tobillo que sufrió el delantero en Tottenham, pero destacó que apenas han afectado su rendimiento.

«Es un jugador de equipo, un profesional total. Lo tiene todo. Lo único es que ya tiene edad y le quedan menos años. También ha sufrido muchas lesiones; cuando yo estaba en el Tottenham tenía constantes problemas de tobillo, pero sigue marcando goles como siempre. Nunca le abandonará y podría ser el mejor en cualquier equipo del mundo», añadió Llorente.