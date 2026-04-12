Harry Kane «notó algunas reacciones» tras el gol del Real Madrid, según explica Vincent Kompany sobre la ausencia del delantero del Bayern de Múnich ante el St. Pauli

La forma física del exjugador del Tottenham es clave para las aspiraciones europeas del Bayern esta temporada. En declaraciones a Sky Alemania, Kompany admitió que Kane no estaba al 100 % tras el partido continental de mitad de semana.

«Descansarlo quizá no sea la expresión adecuada. Harry notó algunas molestias tras el partido contra el Real Madrid, pero no es nada grave de cara al próximo partido», explicó Kompany.