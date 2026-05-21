Harry Kane no tiene prisa por renovar su contrato con el Bayern de Múnich antes del Mundial, y el presidente ha dado una actualización sobre el futuro del delantero

El prolífico delantero se ha convertido en el referente indiscutible del ataque del club, lo que ha dado lugar a intensas especulaciones sobre cuándo firmará un nuevo contrato. Sin embargo, el presidente del club, Hainer, ha revelado que el jugador de 32 años no tiene presión para renovar antes de unirse a la selección.

«Queremos renovar a Harry Kane y él también quiere quedarse. Ha dicho que no siente presión por firmar antes o después del Mundial; solo se centra en la temporada y en los objetivos del Bayern», añadió.