Harry Kane marca dos goles brillantes y el Bayern de Múnich frena la remontada del Eintracht de Fráncfort, pero Vincent Kompany sufre un duro golpe con la lesión de Alphonso Davies

Kompany alineó un once muy potente para el partido del sábado y vio cómo su equipo tenía un gran comienzo. Solo habían transcurrido 16 minutos cuando Aleksandar Pavlovic marcó de volea desde el borde del área para poner el 1-0. Cuatro minutos más tarde, el Bayern duplicó su ventaja gracias a Kane. Josip Stanisic desvió un córner del Bayern hacia el capitán de Inglaterra, que remató de cabeza a bocajarro.

La segunda parte trajo problemas para el Bayern, ya que Davies se vio obligado a abandonar el campo lesionado tras una entrada tardía y fue sustituido por Hiroko Ito. El internacional canadiense se marchó con la cara cubierta por la camiseta, mostrando su decepción ante todos, y el Bayern esperará que no se enfrente a otra larga temporada fuera de los terrenos de juego.

De vuelta al terreno de juego, los locales parecieron sentenciar el partido en el minuto 68, cuando Kane volvió a marcar. Esta vez, el capitán de Inglaterra superó al portero del Frankfurt, Jonas Urbig, con un excelente disparo raso con su pierna menos buena. Son ya 28 goles en la temporada y sumando en la Bundesliga para el delantero del Bayern.

Sin embargo, el Eintracht Frankfurt no perdió la esperanza y provocó un final de infarto gracias a un último esfuerzo. Jonathan Burkadt recortó distancias desde el punto de penalti en el minuto 81, antes de que Arnaud Kalimuendo aprovechara una mala defensa para interceptar un pase imprudente de Joshua Kimmich a Kim Min-jae y marcar a bocajarro.

Se señalaron siete minutos de tiempo añadido, pero el Bayern logró aguantar y sumar su tercera victoria consecutiva en la Bundesliga antes de enfrentarse al Dortmund en la próxima jornada.