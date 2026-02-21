Getty
Traducido por
Harry Kane marca dos goles brillantes y el Bayern de Múnich frena la remontada del Eintracht de Fráncfort, pero Vincent Kompany sufre un duro golpe con la lesión de Alphonso Davies
Kane vuelve a brillar y el Bayern se impone al Frankfurt
Kompany alineó un once muy potente para el partido del sábado y vio cómo su equipo tenía un gran comienzo. Solo habían transcurrido 16 minutos cuando Aleksandar Pavlovic marcó de volea desde el borde del área para poner el 1-0. Cuatro minutos más tarde, el Bayern duplicó su ventaja gracias a Kane. Josip Stanisic desvió un córner del Bayern hacia el capitán de Inglaterra, que remató de cabeza a bocajarro.
La segunda parte trajo problemas para el Bayern, ya que Davies se vio obligado a abandonar el campo lesionado tras una entrada tardía y fue sustituido por Hiroko Ito. El internacional canadiense se marchó con la cara cubierta por la camiseta, mostrando su decepción ante todos, y el Bayern esperará que no se enfrente a otra larga temporada fuera de los terrenos de juego.
De vuelta al terreno de juego, los locales parecieron sentenciar el partido en el minuto 68, cuando Kane volvió a marcar. Esta vez, el capitán de Inglaterra superó al portero del Frankfurt, Jonas Urbig, con un excelente disparo raso con su pierna menos buena. Son ya 28 goles en la temporada y sumando en la Bundesliga para el delantero del Bayern.
Sin embargo, el Eintracht Frankfurt no perdió la esperanza y provocó un final de infarto gracias a un último esfuerzo. Jonathan Burkadt recortó distancias desde el punto de penalti en el minuto 81, antes de que Arnaud Kalimuendo aprovechara una mala defensa para interceptar un pase imprudente de Joshua Kimmich a Kim Min-jae y marcar a bocajarro.
Se señalaron siete minutos de tiempo añadido, pero el Bayern logró aguantar y sumar su tercera victoria consecutiva en la Bundesliga antes de enfrentarse al Dortmund en la próxima jornada.
- AFP
El jugador más valioso
El Bayern rindió homenaje a Kane antes del partido, después de que alcanzara la marca de los 500 goles en el último encuentro contra el Werder Bremen. El capitán de Inglaterra no tardó en aumentar su cuenta con otro doblete para derrotar al Eintracht de Fráncfort. El primero fue un sencillo remate de cabeza y el segundo, un disparo con efecto desde 20 metros que se coló por la esquina inferior. Kane suma ya 28 goles en la Bundesliga esta temporada y está un paso más cerca de batir el famoso récord de Robert Lewandowski.
El gran perdedor
Davies tuvo que ser sustituido a principios de la segunda parte tras recibir una dura entrada de Jean-Matteo Bahoya. El centrocampista del Frankfurt recibió una tarjeta amarilla por su entrada, que acabó con Davies teniendo que abandonar el terreno de juego. La frustración de Davies era evidente para todos, ya que se marchó con la camiseta sobre la cara y se dirigió directamente al túnel. Los jugadores del Bayern intentaron consolar al internacional canadiense mientras abandonaba el campo, y esperamos que no sea una lesión grave que le mantenga fuera de juego durante mucho tiempo.
- AFP
Valoración del partido (sobre cinco): ⭐⭐⭐
Anuncios