Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Harry Kane luce la nueva equipación local del Bayern de Múnich antes del partido decisivo de la Liga de Campeones contra el PSG

H. Kane
Bayern Múnich
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Bundesliga

Harry Kane presentó la nueva equipación local del Bayern de Múnich, un diseño moderno en los colores tradicionales del club. Llega justo cuando el gigante alemán se prepara para las semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

  • El Bayern presenta su nueva equipación local antes de un partido decisivo en Europa

    El Bayern ha presentado su nueva equipación local, con Kane como protagonista de la campaña promocional. La camiseta mantiene los colores rojo y blanco del club y añade un diseño moderno que une tradición y rendimiento. Fabricada por adidas, incluye finas rayas y un corte aerodinámico para la competición de élite. El lanzamiento llega en un momento clave, pues el equipo se prepara para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG.



    • Anuncios

  • El debut del Jersey en la gran escena

    Tras ganar la Bundesliga, el objetivo del equipo de Vincent Kompany es la gloria europea. Se espera que Kane lideren la delantera y aporte la eficacia necesaria para superar al campeón francés, que cuenta con una ventaja global de 5-4 tras el partido de ida. La nueva camiseta se estrenará en el partido contra el PSG en el Allianz Arena.

    «El escenario no podría ser más grandioso: cuando el FC Bayern se enfrente al París Saint-Germain en el decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en el Allianz Arena el 6 de mayo, la camiseta local de adidas para la temporada 2026/27 hará su debut», reza el comunicado oficial del club. «Bajo los focos, ante su afición y con una plaza en la final en juego, los campeones de Alemania saltarán al campo con un nuevo look, listos para una noche memorables».





  • El rostro de una nueva era en Múnich

    Desde su fichaje por el Allianz Arena en 2023, Kane se ha consolidado como líder del Bayern. Esta temporada ha marcado 54 goles en 47 partidos. No es la única figura de la campaña: Michael Olise y Luis Díaz también liderarán la nueva era de los «Die Roten».

    «En este partido especial, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane y el resto del equipo lucirán una camiseta que representa todo lo que el club representa: confianza, carisma y una mentalidad ganadora absoluta», añade el comunicado del club. «En vibrantes tonos rojos y blancos, la nueva camiseta local combina la tradición con un diseño moderno y llamativo, hecho para grandes momentos».

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    ¿Y ahora qué?

    El foco vuelve al campo: el Bayern se prepara para un partido clave de la Liga de Campeones contra el PSG. El equipo de Kompany ya está en la final de la DFB-Pokal y Kane busca el triplete antes de liderar a Inglaterra en el Mundial 2026.

Liga de Campeones
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG