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Harry Kane Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty
Yosua Arya

Traducido por

Harry Kane ha sido comparado con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y Alan Shearer confía en que el delantero del Bayern de Múnich marque SESENTA goles antes de que termine la temporada

H. Kane
C. Ronaldo
L. Messi
Bayern Múnich
Bundesliga
Al Nasr FC
1ª División
Inter Miami CF
Major League Soccer

Alan Shearer cree que la actual racha goleadora de Harry Kane en el Bayern de Múnich lo sitúa al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en regularidad. El exdelantero inglés añade que Kane podría llegar a 60 goles esta temporada si mantiene su ritmo.

  • Shearer confía en que Kane alcance los 60 goles esta temporada

    Shearer cree que el récord goleador de Kane esta temporada lo sitúa a la altura de Messi y Ronaldo entre los delanteros de élite. El delantero del Bayern ya ha marcado 50 goles en todas las competiciones y aún le quedan varios partidos, incluida una semifinal de la Liga de Campeones. Su gran estado de forma lleva a Shearer a pensar que Kane podría acabar la temporada con más de 60 goles.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Shearer compara a Kane con Messi y Ronaldo

    En declaraciones a Betfair, el exdelantero del Newcastle United afirmó que la cantidad de goles que marca Kane muestra que los delanteros actuales han elevado el listón muy por encima de las generaciones anteriores.

    «Marcar 50 goles en una temporada era algo inaudito en mi época», explicó Shearer. «Cuando empecé en los 80, con 20 goles ya eras un gran delantero; ahora eso ha cambiado. Haaland, Messi, Ronaldo, Kane... han elevado el listón. Hoy todo ha cambiado, pero hacer 50 goles sigue siendo extraordinario».

    «Recuerdo que Clive Allen llegó a 49 con el Tottenham hace años; fue una locura. Harry parece mejorar con la edad. Es extraordinario. Aún le queda mucho y podría incluso superar los 60».

  • Kane sigue con su racha goleadora en el Bayern

    Kane fichó por el Bayern de Múnich procedente del Tottenham en 2023 y ha mantenido su olfato goleador. En Alemania ha marcado en la liga y en la Liga de Campeones, y el Bayern sigue vivo en Europa, lo que le da más chances de ampliar su cuenta.

    Shearer añadió: «Seguro que marcará más goles en la Liga de Campeones tras llegar a las semifinales, y luego, sea cual sea el tiempo que nos quede en la Bundesliga. No me sorprendería que superara los 60. Creo que dentro del mundo del fútbol es muy respetado; no puedo hablar por los aficionados, pero por mi parte, y creo que dentro del mundo del fútbol, es tremendamente respetado».

    «Es un jugador increíble desde hace años y dio un paso valiente al irse a Alemania. Ya ganó una Bundesliga y podría ganar la Champions, así que nunca se sabe».

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Nos esperan las últimas jornadas de la Liga de Campeones y la Bundesliga

    La semifinal de la Liga de Campeones del Bayern ofrece un gran escenario para que Kane amplíe su récord de goles. Además, la Bundesliga vuelve, dando al capitán de Inglaterra otra oportunidad de acercarse a la marca de 60 goles de Shearer. El equipo de Vincent Kompany sigue en lucha por el triplete: ya está en semifinales de la DFB-Pokal y mantiene 12 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund en la Bundesliga.