Harry Kane ha demostrado ser el mejor delantero del mundo; ahora, la máquina goleadora del Bayern de Múnich debe aprovechar su oportunidad de oro para alcanzar la inmortalidad

Algunos rivales no han estado a su mejor nivel este curso y los próximos duelos se intensificarán a medida que se acerque al final de su carrera, pero nadie duda de que Kane es hoy el mejor delantero del mundo. Llega al final de una temporada individual extraordinaria con el Bayern, pero con tanto aún por lo que luchar —tanto con el club como con la selección— que estará decidido a no quedarse sin fuerzas en su intento por hacer historia en múltiples frentes.

Tiene una oportunidad de oro, que debe aprovechar en las próximas semanas, empezando por el duelo con el PSG.