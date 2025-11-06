Harry Kane es etiquetado como 'el mejor 9 del mundo' y 'uno de los grandes de todos los tiempos' mientras la máquina de goles del Bayern Múnich es comparada con Robert Lewandowski
Goles y trofeos: el impresionante récord de Kane
Pocos podrían haber predicho lo que el futuro tendría reservado para Kane cuando fue cedido por los Spurs a Leyton Orient, Millwall, Leicester y Norwich. La paciencia fue recompensada, sin embargo, al hacer un avance en el primer equipo en el norte de Londres.
Kane se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del Tottenham, anotando 280 goles para los gigantes de la Premier League antes de dirigirse a Alemania en el verano de 2023. Se han mantenido estándares individuales notables allí, encontrando el objetivo en 107 ocasiones en 112 apariciones.
Una maldición de trofeos legendaria también se ha levantado en el Allianz Arena, convirtiéndose en campeón de la Bundesliga en 2024-25, con el plan de cosechar más honores importantes con el club y la selección. Como máximo goleador de Inglaterra, se ha sugerido que Kane podría alcanzar el estatus de GOAT con los Tres Leones.
- Getty/GOAL
GOATs delanteros: ¿Dónde se sitúa Kane?
Campbell cree que Kane ya está en compañía de élite, con el jugador de 32 años posiblemente moviéndose a la cima de una generación de delanteros que incluye a figuras como Lewandowski, Karim Benzema, Luis Suárez y Sergio Agüero.
Hablando con GOAL a través de Casino.org, quienes obtienen bonos de casino de proveedores confiables, el exdelantero de los Spurs, Campbell, dijo cuando se le preguntó dónde se sitúa Kane entre los grandes: “Él está allí arriba con los mejores. Lewandowski es probablemente un tipo de jugador similar a él. Es igual de bueno, si no mejor que él.
“Es un mérito para él. Ha pasado de estar en el banco en Leicester en el Championship a ser el mejor No.9 del mundo. Sus cifras y goles no mienten, y no lo logras por casualidad, es trabajando duro, con dedicación y continuando haciendo lo que mejor haces, marcando goles semana tras semana. Definitivamente es uno de los mejores de todos los tiempos, en mi opinión.”
Como Ronaldo: Cómo Kane maximizó su talento
Kane no muestra señales de desacelerar a los 32 años, sugiriéndose que podría ser otro que juegue hacia los 40 años. El ícono portugués Ronaldo ya ha logrado esa hazaña en el Al-Nassr de la Saudi Pro League.
CR7 ha llegado a la cima a través del trabajo duro y una dedicación implacable, con Kane considerado parte de un grupo de talento similar después de ganar estatus de héroe a pesar de nunca ser el más rápido, el más grande o el más cómodo con el balón.
Campbell añadió cuando se le preguntó si Kane es similar a Ronaldo en ese sentido: “Sí. Hace diez años podrías haber dicho ‘es decente’. No tiene una velocidad deslumbrante, no tiene los toques sedosos y cosas así, pero ha resistido la prueba del tiempo. Sabe exactamente dónde está el gol. Técnicamente es impecable - pie izquierdo, pie derecho - y ha seguido produciendo temporadas de 20-30 goles durante los últimos 10 años.
“Crédito para él, se ha ganado el derecho de ponerse entre los mejores No.9 del mundo actualmente - y probablemente uno de los mejores No.9 ingleses de la historia en hacerlo. Es genial ver que le ha ido tan bien y ha seguido marcando goles. Obviamente ahora está en Alemania y ha continuado donde lo dejó en la Premier League. Es genial ver a un chico inglés hacerse un nombre en el escenario mundial.”
- Getty
Otro traspaso en 2026: ¿Qué sigue para Kane?
Mientras brilla para el Bayern y la selección de Inglaterra en la actualidad, se están planteando preguntas sobre lo que le depara el futuro a corto plazo a Kane. Se ha revelado que hay cláusulas de salida en su contrato que pueden activarse en 2026.
Se afirma que una oferta de £57 millones ($75 millones) sería suficiente para concretar otra transferencia, con un regreso a la Premier League siendo objeto de especulación mientras también se generan conversaciones sobre un posible interés de los gigantes españoles Barcelona y Real Madrid.