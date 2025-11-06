Harry Kane es etiquetado como 'el mejor 9 del mundo' y 'uno de los grandes de todos los tiempos' mientras la máquina de goles del Bayern Múnich es comparada con Robert Lewandowski

Pocos podrían haber predicho lo que el futuro tendría reservado para Kane cuando fue cedido por los Spurs a Leyton Orient, Millwall, Leicester y Norwich. La paciencia fue recompensada, sin embargo, al hacer un avance en el primer equipo en el norte de Londres.

Kane se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del Tottenham, anotando 280 goles para los gigantes de la Premier League antes de dirigirse a Alemania en el verano de 2023. Se han mantenido estándares individuales notables allí, encontrando el objetivo en 107 ocasiones en 112 apariciones.

Una maldición de trofeos legendaria también se ha levantado en el Allianz Arena, convirtiéndose en campeón de la Bundesliga en 2024-25, con el plan de cosechar más honores importantes con el club y la selección. Como máximo goleador de Inglaterra, se ha sugerido que Kane podría alcanzar el estatus de GOAT con los Tres Leones.