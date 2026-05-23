En una temporada de claro dominio, el Bayern volvió a Berlín y conquistó su primera DFB-Pokal en seis años. Sin el capitán Manuel Neuer, lesionado en la pantorrilla, el campeón alemán superó a un combativo Stuttgart. Es el decimocuarto doblete de la historia del club.

Harry Kane, capitán de Inglaterra, rompió el empate en la segunda parte y sentenció con dos goles en los últimos minutos. Tras el pitido final, Joshua Kimmich declaró a la ARD: «Todos estábamos felices de volver por fin a Berlín. Queríamos ganar esto aquí a toda costa».